Nahverkehr in Berlin S-Bahn Berlin: Nord-Süd-Tunnel an zwei Wochenenden gesperrt

Berlin. An den kommenden zwei Wochenenden (7.01. bis 10.01. und 14.01. bis 17.01.) gibt es Bauarbeiten bei der Berliner S-Bahn. Wie das Unternehmen mitteilte, wird der Nord-Süd-Tunnel an diesen Tagen gesperrt. Der Grund für die Sperrung ist eine manuelle Tunnelreinigung. Außerdem finden Arbeiten an den Schienen und den Stromschienen statt, teilte das Unternehmen mit.

Die Sperrung des Nord-Süd-Tunnels betrifft die Linien S1, S2, S25 und S26. Es besteht ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Yorckstraße und Gesundbrunnen.

Foto: S-Bahn Berlin

Ringbahn und U-Bahn zur Umfahrung nutzen

Fahrgäste sollten zur weiträumigen Umfahrung die Ringbahnlinien S41 und S42 (veränderter Takt) sowie die U-Bahn-Linien U6 und U8 nutzen:

S41 befährt den gesamten Ring (im 10-Minutentakt), die Verdichtung Sa+So von 12 bis 20 Uhr auf einen 5-/5-/10-Minutentakt findet nur im Abschnitt Bundesplatz > Westkreuz > Gesundbrunnen statt.

befährt den gesamten Ring (im 10-Minutentakt), die Verdichtung Sa+So von 12 bis 20 Uhr auf einen 5-/5-/10-Minutentakt findet nur im Abschnitt Bundesplatz > Westkreuz > Gesundbrunnen statt. S42 befährt den gesamten Ring (im 10-Minutentakt), die Verdichtung Sa+So von 12 bis 20 Uhr auf einen 5-/5-/10-Minutentakt findet nur im Abschnitt Gesundbrunnen > Westkreuz > Bundesplatz statt.

Nord-Süd-Tunnel gesperrt - Überblick über betroffene Linien

S1, S2, S25, S26: Yorckstraße/Großgörschenstraße <> Bornholmer Straße

Ersatzverkehr mit Bussen besteht zwischen Yorckstraße <> Friedrichstraße <> Gesundbrunnen.

Foto: S-Bahn Berlin

S1, S2, S25, S26: Friedrichstraße <> Gesundbrunnen

Ersatzverkehr mit Bussen besteht zwischen Friedrichstraße (Am Weidendamm) <> Gesundbrunnen.

Foto: S-Bahn Berlin

S1: Schöneberg - Frohnau

Ersatzverkehr mit Bussen S+U Yorckstraße <> Friedrichstraße <> Gesundbrunnen

Taktänderung

Geänderte Fahrzeiten: Wannsee <> Yorckstraße (Großgörschenstraße) im 10-Minutentakt / Gesundbrunnen <> Oranienburg, 10-Minutentakt, Bornholmer Straße <> Frohnau / von Bornholmer Straße bis Frohnau 4 Minuten später / von Bornholmer Straße bis Gesundbrunnen 3 Minuten später/ von Yorckstraße (Großgörschenstraße) bis Schöneberg (auch im Nachtverkehr Fr/Sa und Sa/So) 1 Minute früher

S2: Blankenfelde - Bernau

Ersatzverkehr mit Bussen S+U Yorckstraße <> Friedrichstraße <> Gesundbrunnen

Taktänderung

Geänderte Fahrzeiten: Blankenfelde/Lichtenrade <> Yorckstraße, 10-Minutentakt: Lichtenrade <> Yorckstraße / Greifswalder Straße <> Bornholmer Straße <> Bernau, 10-Minutentakt: Bornholmer Straße <> Buch / Nachtverkehr Fr/Sa und Sa/So Bornholmer Straße <> Bernau

Blankenfelde/Lichtenrade <> Yorckstraße, 10-Minutentakt: Lichtenrade <> Yorckstraße / Greifswalder Straße <> Bornholmer Straße <> Bernau, 10-Minutentakt: Bornholmer Straße <> Buch / Nachtverkehr Fr/Sa und Sa/So Bornholmer Straße <> Bernau Züge fahren: von Gesundbrunnen bis Bornholmer Straße 6 Minuten früher / haben in Bornholmer Straße 6 Minuten Aufenthalt und fahren von Bornholmer Straße bis Buch planmäßig / von Bornholmer Straße bis Gesundbrunnen (auch im Nachtverkehr Fr/Sa und Sa/So) 3 Minuten später / von Yorckstraße bis Südkreuz 1 Minute früher. Im Nachtverkehr Fr/Sa und Sa/So fährt die S2 von Bornholmer Straße bis Bernau 5 Minuten später



Bahnsteigänderung: Im Nachtverkehr Fr/Sa und Sa/So erfolgt die Abfahrt in Richtung Bernau und die Ankunft aus Bernau in Bornholmer Straße auf Gleis 3 (Bahnsteig stadtauswärts). Zur Weiterfahrt in Richtung Gesundbrunnen ist ein Bahnsteigwechsel erforderlich. Der Bahnhof ist barrierefrei ausgestattet.

S25: Teltow Stadt - Hennigsdorf

Ersatzverkehr mit Bussen S+U Yorckstraße <> Friedrichstraße <> Gesundbrunnen

Taktänderung

Geänderte Fahrzeiten: Teltow Stadt <> Yorckstraße / Gesundbrunnen <> Hennigsdorf / von Yorckstraße bis Südkreuz 1 Minute früher (auch im Nachtverkehr Fr/Sa und Sa/So)

S41, S42: Ringbahn

Gesundbrunnen <> Schönhauser Allee und Treptower Park <> Neukölln S-Bahnverkehr nur im 10-Minutentakt.

Die Taktverdichtung (kurze Zugfolge) Sa+So 12 bis 20 Uhr entfällt teilweise.

Taktänderung: Linie S41: befährt den gesamten Ring (im 10-Minutentakt), die Taktverdichtung (kurze Zugfologe) Sa+So von 12 bis 20 Uhr findet nur im Abschnitt Bundesplatz > Westkreuz > Gesundbrunnen statt / Linie S42: befährt den gesamten Ring (im 10-Minutentakt), die Taktverdichtung (kurze Zugfolge) Sa+So von 12 bis 20 Uhr findet nur im Abschnitt Gesundbrunnen > Westkreuz > Bundesplatz statt.

S46: Tempelhof - Südkreuz

Die Linienkürzung (Ankunft/Abfahrt in Tempelhof) Sa+So 12 bis 20 Uhr entfällt.

S1, S85: Bornholmer Straße - Pankow

Linie endet abweichend in Bornholmer Straße

Züge verkehren weiter als S1 bis Frohnau

Geänderte Fahrzeiten: Linie S85 fährt: Schöneweide <> Bornholmer Straße. Züge fahren weiter als als S1 nach Frohnau. Geänderte Abfahrtzeit Bornholmer Straße > Schönhauser Allee > Treptower Park / Bornholmer Straße > Schönhauser Allee 5 Minuten früher / Schönhauser Allee > Treptower Park 2 Minuten früher.