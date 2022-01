Staaken: Jugendlicher nach Kellerbrand festgenommen

Das Landeskriminalamt prüft mögliche Zusammenhänge zu weiteren Bränden in der Vergangenheit im Gebiet Heerstraße-Nord.

Den Hochhausbrand an der Obstallee mussten rund 100 Feuerwehrleute löschen. (Archivbild)

Berlin. Nach einem Kellerbrand in Staaken (Spandau) hat die Polizei einen 14-Jährigen wegen des Tatverdachts der schweren Brandstiftung festgenommen. Ein 13-Jähriger hat das Feuer am Sonntagnachmittag entdeckt, die Polizei und Hausbewohner alarmiert und den 14-Jährigen aus den Kellerräumen kommen gesehen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Aufgrund der Beschreibung konnte sie den 14-Jährigen in der Nähe festnehmen und dem Landeskriminalamt überstellen. Es hat die weiteren Ermittlungen übernommen und prüft auch mögliche Zusammenhänge zu weiteren Bränden in der Vergangenheit im Gebiet Heerstraße-Nord. Bei dem Feuer gab es keine Verletzten. Nach Angaben der Polizei ist das Wohngebäude durch den Brand zunächst nicht mehr nutzbar.

