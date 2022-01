Brände Wohnungsbrand in Lübben: Zehn Menschen in Klinik gebracht

Lübben/Potsdam. Bei einem Wohnungsbrand in Lübben (Spreewald) sind zehn Menschen verletzt worden. Neun Bewohner eines Mehrfamilienhauses und eine Feuerwehr-Frau wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, wie das Lagezentrum der Polizei in Potsdam mitteilte. Das Feuer war aus noch unbekannter Ursache kurz nach Mitternacht am Montag in einer Wohnung im dritten Obergeschoss ausgebrochen, die von einer Mutter mit ihren drei Kindern bewohnt wird. Laut Polizei gibt es den Verdacht auf fahrlässige Brandstiftung.

16 Bewohner des Hauses konnten sich selbst in Sicherheit bringen, ein weiterer wurde von der Feuerwehr gerettet. Acht Bewohner konnten nach den Löscharbeiten wieder zurück in die Wohnungen. Vier der zehn Wohnungen sind derzeit nicht bewohnbar.

