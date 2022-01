Wetter in Berlin: DWD warnt vor Sturmböen

Es ist stürmisch in Berlin: Laut DWD können am Montagvormittag Böen mit Geschwindigkeiten bis 70 km/h auftreten.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Berlin eine Warnung vor Sturmböen herausgegeben. Diese gilt bis Montag um 10 Uhr. Laut DWD treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 70 km/h anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 85 km/h gerechnet werden.

Durch die Sturmböen können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. "Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände", hieß es auf der DWD-Website.

Die Vorhersage des DWD im Detail

Montag, 3. Januar 2022: Heute Früh zunächst bedeckt und am Vormittag rasch nach Polen abziehender Regen. Nachfolgend kurze Auflockerungen und einzelne Schauer. Höchstwerte zwischen 9 und 11 Grad. Mäßiger, zeitweise auch frischer Südwest- bis Westwind mit einzelnen Windböen bis 60 km/h (Bft 7). Am Morgen und Vormittag im Süden und im Berliner Raum starker Wind mit stürmischen Böen um 70 km/h (Bft 8), exponiert und in Schauernähe einzelne Sturmböen um 80 km/h (Bft 9). Tagsüber Windabnahme und nur noch im Süden Böen um 55 km/h (Bft 7), exponiert oder in Schauernähe auch noch einmal bis 70 km/h (Bft 8). In der Nacht zum Dienstag wolkenreich. Vereinzelt Schauer. Tiefsttemperatur um 6 Grad. Schwacher, anfangs noch mäßiger Südwestwind.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Dienstag, 4. Januar 2022: Am Dienstag bedeckt. Aufkommender Regen, teils kräftiger ausfallend. Höchstwerte zwischen 7 und 9 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest, am Abend vorübergehend auf West bis Nordwest drehend. In der Nacht zum Mittwoch anfangs stark bewölkt und südwärts abziehender Regen. Nachfolgend Auflockerungen und meist niederschlagsfrei. Deutlich kühler bei Tiefstwerten zwischen 3 und 1 Grad. Mäßiger Wind aus Südwest bis West, vorübergehend auch aus Nordwest mit frischen bis starken Böen.

Mittwoch, 5. Januar 2022: Am Mittwoch wechselnd bewölkt. Hin und wieder Regen-, Schneeregen- oder Graupelschauer. Kurze Gewitter nicht ausgeschlossen. Höchstwerte zwischen 4 und 6 Grad. Zunehmend frischer bis starker Wind, von Südwest auf West drehend. Neben Windböen und stürmischen Böen vereinzelt auch Sturmböen. In der Nacht zum Donnerstag weiterhin wechselnd bewölkt mit Regen-, Schneeregen- und Graupelschauern. Tiefstwerte zwischen +1 und -1 Grad, streckenweise Glätte. Frischer bis starker Wind aus West. Wiederholt Windböen und einzelne stürmische Böen, später nachlassender und auf Nordwest drehender Wind.