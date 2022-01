Berlins Finanzsenator Wesener kritisiert grünes Ökosiegel für Atomkraft

Brüssel/Berlin. . Im Streit um die künftige Rolle von Atomenergie in Europa hat die neue Bundesregierung von Kanzler Olaf Scholz (SPD) eine schwere Niederlage erlitten. Die EU-Kommission hat entschieden, dass Atomenergie für den Übergang als nachhaltige Energietechnologie eingestuft wird - ein Affront für die Ampel. Mit dem grünen Ökosiegel sollen Investitionen in neue Atomkraftwerke erleichtert werden. Ebenso wie Atomkraft soll auch Erdgas in die sogenannte Taxonomie aufgenommen werden.

Den entsprechenden Entwurf legte die Kommission von Präsidentin Ursula von der Leyen in der Silvesternacht vor – praktisch zeitgleich mit der endgültigen Abschaltung der drei Atomkraftwerke Brokdorf, Grohnde und Grundremmingen in Deutschland.

Berlins neuer Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne) kritisiert die Einstufung massiv. "Atomkraft ist weder „grün“ noch nachhaltig, auch nicht in finanzieller Hinsicht. Die EU-Kommission sollte einer #Taxonomie den Weg bahnen, die echten Klimaschutz mit zukunftsfähigen Investitionen und Finanzmärkten verbindet. Das wäre mal ein guter #Neujahrsvorsatz", twitterte er.

