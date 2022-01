Mann mit Messer verletzt: Polizei fahndet nach Verdächtigem

Berlin. Ein junger Mann ist in der Silvesternacht in Berlin-Moabit bei einer Auseinandersetzung mit einem Messer schwer verletzt worden. Laut Aussagen von Zeugen soll der 20-Jährige mit einem anderen Mann aneinandergeraten sein. In der Folge soll der Tatverdächtige ein Messer gezogen und zugestochen haben, wie die Polizei am Neujahrstag weiter mitteilte. Anschließend floh der Angreifer vom Ort des Geschehens. Der junge Mann kam mit einer schweren Verletzung am Unterarm in ein nahes Krankenhaus und musste dort notoperiert werden.

Im weiteren Verlauf stellte die Polizei zwei Jugendliche, die verdächtigt werden, mit der Tat im Zusammenhang zu stehen. Der 16-Jährige und ein 19-Jähriger hatten zunächst versucht, sich einer Festnahme zu entziehen, wie es von der Polizei hieß. Erst nach Abgabe eines Schusses in die Luft durch Einsatzkräfte wurden die beiden gefasst. Weitere Ermittlungen brachten die Identität des noch flüchtigen mutmaßlichen Messerstechers ans Licht. Die Fahndung nach dem Tatverdächtigen und Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauerten an.

