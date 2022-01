Feste 13 Autobrände in der Silvesternacht in Berlin

Berlin. Nach 13 Autobränden in der Silvesternacht in Berlin ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Die Fälle ereigneten sich nach Angaben der Polizei in den Bezirken Spandau, Tempelhof-Schöneberg, Mitte sowie Reinickendorf und Neukölln. Der erste Fall sei am Freitagabend gegen 19.40 Uhr von Passanten in Spandau im Ortsteil Falkenhagener Feld bemerkt worden, teilte die Behörde am Samstag mit.

Kurz vor Mitternacht habe dann in Schöneberg ein Kastenwagen gebrannt. In dessen Nähe stießen Feuerwehrleute auf ein weiteres Auto, aus dem der Geruch von Brandbeschleuniger ausgetreten sei. Ab 2.00 Uhr wurde die Feuerwehr dann in kurzen Abständen zu den weiteren Bränden gerufen. Gegen 7.20 Uhr löschte sie nach Angaben der Polizei in Rudow den letzten Autobrand am Neujahrsmorgen.

