Zwei Unfälle mit drei Verletzten auf Autobahn 10

Potsdam. Bei zwei Unfällen auf der Autobahn 10 sind in Brandenburg am Neujahrstag drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam ein Autofahrer zwischen Rüdersdorf und Erkner (Oder-Spree) in Fahrtrichtung Frankfurt (Oder) von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke. Rettungskräfte mussten den Autofahrer aus dem Fahrzeug befreien, ein Rettungshubschrauber brachte ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Neujahrstag weiter mitteilte.

Ein zweiter Unfall ereignete sich gegen Samstagmittag auf der A10 zwischen Ferch (Potsdam-Mittelmark) und Potsdam. Dort kam ein Autofahrer von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete auf dem Seitenstreifen. Zwei Fahrzeuginsassen wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Für Bergungsarbeiten waren Abschnitte der A10 zeitweise gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:220101-99-559847/2