Erste Neujahrsbabys in Brandenburg geboren

Frankfurt (Oder)/Lübben. In Brandenburg sind die ersten Neujahrsbabys auf der Welt. Die kleine Merle etwa wurde um 11.44 Uhr im Klinikum Frankfurt (Oder) geboren, wie die Hebamme im Kreißsaal der Deutschen Presse-Agentur berichtete. Sie wiege 3600 Gramm und sei 52 Zentimeter groß. Die Eltern seien überglücklich. Den Anfang aber machte ein kleiner Junge gegen 2.30 Uhr in der Spreewaldklinik Lübben (Oberspreewald-Lausitz). Er brachte nach Angaben aus der Klinik 3565 Gramm auf die Waage. In der Oberhavelklinik in Oranienburg erblickte gegen 7.20 Uhr Erik das Licht der Welt. Nach Worten der Mutter aus Hennigsdorf (Oberhavel) hatte er sich etwas Zeit gelassen. Geburtstermin sei eigentlich der 27. Dezember gewesen. Erik wog bei seiner Geburt 3100 Gramm und war ihren Angaben zufolge 53 Zentimeter groß.

Die Kliniken in Bad Saarow (Oder-Spree), Schwedt (Uckermark) und das Krankenhaus in Strausberg (Märkisch-Oderland) hatten zunächst noch keine Neujahrsbabys zu vermelden.

