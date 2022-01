Unbekannter verletzt 40-Jährigen schwer mit Baseballschläger

Berlin. In Kreuzberg hat ein unbekannter Täter einen 40-jährigen Mann mit einem Baseballschläger schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, griff der Unbekannte den Mann am Freitagmittag vor einem Laden in der Friedrichstraße an. Als das Opfer nach Schlägen auf den Kopf zu Boden ging, ergriff der mutmaßliche Täter die Flucht. Der Schwerverletzte wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.

© dpa-infocom, dpa:220101-99-559441/2

