Mehr Angriffe mit Böllern auf Feuerwehrleute

Die Silvesternacht in Berlin war friedlicher als erwartet. Doch es gab doppelt so viele Angriffe auf Feuerwehrleute wie im Jahr zuvor.

Berlin. Im Vergleich zum Jahreswechsel 2020/2021 hat sich die Zahl der Angriffe auf Feuerwehrleute in der vergangenen Silvesternacht verdoppelt. Wie die Berliner Feuerwehr am Sonnabend mitteilte, kam es zu zehn Übergriffen auf Einsatzkräfte und Fahrzeuge. In acht Fällen nutzten die Täterinnen und Täter Pyrotechnik. Bei zwei Fällen wurden die Feuerwehrleute bedroht und beleidigt. Auch das wird als Übergriff auf Rettungskräfte gewertet.

In der Silvesternacht im Jahr zuvor kam es zu fünf Übergriffen, bei vier Fällen wurden die Rettungskräfte mit Böllern attackiert. Besonders viele Angriffe registrierte die Feuerwehr zum Jahreswechsel 2019/2020. Vor zwei Jahren kam es zu 24 Übergriffen.

So verlief Silvester in Berlin - mehr zum Thema: Silvester in Berlin: Feuerwehr rückt mehr als 1000 Mal aus

Silvester in Berlin: Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Wie die Berliner Morgenpost erfuhr, wurden in der vergangenen Nacht in Lichtenberg drei Personen von der Polizei namhaft gemacht, die Feuerwehrleute angegriffen hatten. In der Vulkanstraße hatte die Feuerwehr in einem Innenhof ein Feuer gelöscht. Dabei wurden die Einsatzkräfte aus einem Fenster in der sechsten Etage von mehreren Personen mit Böllern beworfen. Gegen drei Personen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Landesbranddirektor verurteilt Angriffe auf Rettungskräfte

„Leider wurden auch in diesem Jahr unsere Helferinnen und Helfer angegriffen. Ich verurteile diese Taten auf das Schärfste“, sagte Landesbranddirektor Karsten Homrighausen zu den Übergriffen. „Wir eilen Menschen in Not zu Hilfe und werden selbst mit Böllern beschossen und beworfen. Dieses Verhalten ist nicht zu rechtfertigen.“

