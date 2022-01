Berliner Polizei: Bahnhof Brandenburger Tor wird geschlossen

Berlin. Die Berliner Polizei hat in der Silvesternacht an vielen Stellen kontrolliert. In der Nähe des Pariser Platzes hätten sich etliche Menschen zusammengefunden, sagte Polizeisprecher Thilo Cablitz am späten Freitagabend. Er sprach von einer Zahl im vierstelligen Bereich. "Die laufen gezielt in Richtung Brandenburger Tor." Die Polizei habe dort nun Lautsprechertrupps, die Durchsagen machten. Sie würden weitere Kräfte heranziehen, damit sich die Menschen dort an die Hygieneschutzmaßnahmen hielten, sagte Cablitz.

Die Polizei kündigte bei Twitter an, dass der U- und S-Bahnhof Brandenburger Tor dort geschlossen wird. Am Brandenburger Tor fand in der Vergangenheit oft eine große Party mit Tausenden Menschen statt. Diesmal sendete das ZDF von dort eine Fernsehshow - allerdings ohne Publikum. Auf der Bühne traten mehrere Musikerinnen und Musiker auf.

Die Polizei berichtete am Abend bei Twitter, sie überprüfe mehrere Personengruppen in der City-West und der City-Ost. "Darunter auch ein paar hundert Jugendliche, die gemeinsam eine nicht existente Party besuchen wollten". "Wir ganz philosophisch: Was nicht ist, kann auch nicht besucht werden. #welcome2022".

In der Stadt hätten einige auch ihre Schreckschusswaffen abgeben müssen, twitterte die Polizei. In der Sonnenallee hätten fünf Personen Anzeigen bekommen, etwa wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz und die Corona-Bestimmungen. Wegen der Pandemie durfte beispielsweise bundesweit kein Feuerwerk verkauft werden, um die Kliniken nicht weiter zu belasten. An etlichen Stellen in Berlin durfte außerdem auch nicht geböllert werden.

