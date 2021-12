Senatorin: Böllerverbotszonen in Berlin verhindern Feinstaub

Berlin. Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey, Berlins erste Innensenatorin Iris Spranger (beide SPD) und Polizeipräsidentin Barbara Slowik haben am Freitagnachmittag Polizei- und Feuerwehrkräfte vor der arbeitsintensivsten Nacht des Jahres besucht. Gemeinsam mit Landesbranddirektor Karsten Homrighausen begann die Tour am letzten Tag des Jahres in Mitte.

Dort suchten sie das Gespräch mit Polizistinnen und Polizisten vom Abschnitt 28 und den Feuerwehrleuten der Feuerwache Tiergarten an der Straße Alt-Moabit. Gemeinsam verschafften sich die beiden Politikerinnen einen Überblick, wie Polizei und Rettungskräfte in der Silvesternacht aufgestellt sind. Mit dem Besuch der Regierenden Bürgermeisterin und der Innensenatorin sollte auch ein Zeichen gesetzt werden, um den Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr und den Rettungsdiensten den Rücken zu stärken.

„Wir werden in der Zukunft intensiv für die innere Sicherheit der Stadt zusammenarbeiten“, sagte Giffey. „Es wird zwei große Einstellungsinitiativen geben. Es ist wichtig, dass unsere Einsatzkräfte diese Unterstützung auch von der Landesregierung bekommen.“ Berlin brauche eine stark aufgestellte Polizei und einen stark aufgestellten Rettungsdienst, damit die Sicherheit und der Schutz der Bevölkerung auch gewährleistet werden könne, hieß es weiter.

Böllerverbotszonen in Berlin verhindern Feinstaub

Innensenatorin Iris Spranger bedankte sich in ihrer Rede bei allen Einsatzkräften, den Rettungsdiensten und dem Personal in den Krankenhäusern, die in dieser Silvesternacht für die Berliner im Dienst sind. Sie sprach auch die Böllerverbotszonen an, die sich im vergangenen Jahr bereits bewährt hätten. Nach ihren Aussagen werden die Böllerverbotszonen auch im kommenden Jahr Thema im Senat werden, da sie klimapolitisch ein sehr wichtiger Aspekt sind. Nach Aussagen Sprangers würden etwa 17 Prozent des Feinstaubes in der Silvesternacht durch Böller entstehen. Das könne mit dem Böllerverbot und den entsprechenden Zonen verhindert werden, sagte sie.

Nach dem Besuch auf dem gemeinsamen Gelände von Polizei und Feuerwehr ging es weiter zur Polizeiwache auf dem Alexanderplatz in Mitte. Die Innensenatorin wollte im Anschluss daran in der Nacht noch Einsatzbeamte an den verschiedenen Böllerverbotszonen besuchen.