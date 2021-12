Silvester in Berlin: Party am Brandenburger Tor ohne Feuerwerk

Die Party am Brandenburger Tor findet ohne Publikum statt – und ohne Feuerwerk. Dafür schaltet das ZDF in Wohnzimmer von Prominenten.

Berlin. Auftritte einiger Musikgrößen, Pyroshows, interaktive Zuschauerbeteiligung und eine Überraschung zu Mitternacht – das alles erleben Zuschauer bei der Silvesterparty am Brandenburger Tor. Zwar ist vor Ort aufgrund der Corona-Pandemie kein Publikum gestattet, dafür überträgt das ZDF ab 20.15 Uhr die Show.

Der Abend steht unter dem Titel „Willkommen 2022“. Und das können die meisten Menschen wohl kaum erwarten. 2021 war wohl eher ein Jahr zum Vergessen. „Dieses Jahr war ein ungünstiges Déjà-vu für uns“, sagt Maiko Heinrich, Geschäftsführer der Silvester in Berlin GmbH. „Um ehrlich zu sein, hätten wir nicht gedacht, dass die Show ohne Publikum stattfinden muss“, ergänzt der Veranstalter. Die Planung habe ihn und seinen Geschäftspartner Christoph Post vor einige Herausforderungen gestellt, ständig hätten sich die Vorgaben geändert.

Moderatoren Johannes B. Kerner und Andrea Kiewel führen durch den Abend

Als klar war, dass kein Publikum vor Ort sein dürfe, seien sie etwas geknickt gewesen, umso mehr wollen sie nun eine tolle Show in die heimischen Wohnzimmer übertragen. Und dafür hat sich das Team der Silvester in Berlin GmbH einiges einfallen lassen.

Durch den gesamten Abend werden die Moderatoren Johannes B. Kerner und Andrea Kiewel führen und Musikauftritte unter anderem von Michael Patrick Kelly, Art Garfunkel Junior, Marianne Rosenberg, Bonnie Tyler, Nico Suave & Teesy, Nathan Evans, Adel Tawil, Glasperlenspiel, Alle Farben, Kelvin Jones, Dieter Hallervorden und Dadi Freyr.

Mit dabei ist auch die Band Team 5ünf, deren Mitglieder sich in diesem Jahr gefunden haben. „Für uns war der Start wegen der Pandemie alles andere als ideal“, sagt Sven Light. Viele Auftritte habe es nicht gegeben. Umso mehr freut er sich und seine Bandkollegen David Lei Brandt, Joel de Tombe, Jay Khan und Marc Terenzi auf den Auftritt am Silvesterabend. „Was gibt es Besseres, als das neue Jahr so einzuläuten“, sagt Sven Light, der zugibt, bereits etwas Lampenfieber zu haben. Dass sie nicht vor Publikum auftreten können, bedauert er sehr, „wir werden trotzdem unser Bestes geben“.

Live-Schalten in die Wohnzimmer der Promis und Zuschauer

Auch wenn einige Stars auf der Bühne stehen, an ein Autogramm zu kommen ist nahezu unmöglich. Der Bereich rundum das Brandenburger Tor ist großflächig abgesperrt. Zudem achtet Sicherheitspersonal darauf, dass sich aufgrund der aktuell geltenden Regeln im Rahmen der Corona-Pandemie keine Menschentrauben bilden. „Es bringt wirklich nichts, an das Brandenburger Tor zu kommen, vor dem Fernseher zu Hause sieht man deutlich mehr“, versichert Maiko Heinrich. Dort kann man dann auch den Auftritt der Regierenden Bürgermeistern Franziska Giffey (SPD) verfolgen. „Wir freuen uns wirklich sehr, dass sie da ist“, sagen die Veranstalter.

Maiko Heinrich und Christoph Post, die Band Team 5ünf und Glasperlenspiel

Neben den musikalischen Auftritten wird es kuschelig: Es gibt nämlich Live-Schalten in einige Wohnzimmer Prominenter. So erzählen etwa Bill und Tom Kaulitz, Art Garfunkel oder der neue Bundesgesundheitsminister Professor Karl Lauterbach von ihrem ganz persönlichen Jahreswechsel und ihren schönsten und wichtigsten Momenten des ausklingenden Jahres 2021.

Aber auch Zuschauer können Teil der Sendung werden. Die Aktion „#Danke2021“ ruft zum Einsenden von Fotos und Videobotschaften auf. Wem möchte man Danke sagen? Dem Nachbarn, der Lehrerin, den Arbeitskollegen oder Pflegekräften? Die Botschaften werden dann auf allen Kanälen und in der Show geteilt.

Für die besonders persönliche Note wird es am Silvesterabend ausgewählte Live-Schalten in die Wohnzimmer der Menschen geben, die ihren Helden und Heldinnen aus 2021 ein ganz großes Dankeschön aussprechen möchten. Mehr Informationen gibt es auf celebrate.berlin.

Ein Höhenfeuerwerk wird es in diesem Jahr nicht geben, „dafür aber tolle Bühnenshows mit Pyrotechnik und eine ganz besondere Überraschung um Mitternacht“, sagt Veranstalter Maiko Heinrich. Was es genau sein wird, will er nicht verraten. Nur so viel: Es wird eine etwas andere musikalische Melodie präsentiert. „Ich hoffe, die Menschen werden es mögen“.

Wenn sich viele Menschen noch von der Silvesterparty auskurieren, geht für Maiko Heinrich und Christoph Post die Planung für die Silvesterparty 2022 los. Für diese Veranstaltung haben die beiden und auch die Musiker nur einen Wunsch: die volle Version mit Publikum. „Bis dahin müssen wir nur ein Jahr schlafen“, ermuntert Christoph Post.

