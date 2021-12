Über 11.000 unerlaubte Einreisen über Belarus

Potsdam. Mehr als 11.000 Migranten sind im Jahr 2021 über Belarus und Polen unerlaubt nach Deutschland gekommen - zum Jahresende allerdings mit deutlich fallender Tendenz. Die Bundespolizei registrierte mit Stand Mittwoch bislang insgesamt 11.213 unerlaubte Einreisen für das gesamte Jahr, wie sie am Donnerstag mitteilte. Die deutsch-polnische Grenze ist dabei der Brennpunkt. Besonders viele Migranten kamen demnach über Polen nach Brandenburg.

Seit Jahresmitte war die Zahl der Migranten auf der Belarus-Route zunächst rasant angestiegen. Die EU sieht dahinter eine gezielte Politik des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko. Im September waren es 2049 Migranten, die illegal einreisten. Im Oktober erreichte die Zahl mit 5.294 einen Höchststand. Auch im November blieb den Angaben zufolge die Zahl mit 2849 unerlaubt eingereisten Menschen noch auf hohem Niveau. Im Dezember 2021 wurden der Bundespolizei zufolge bislang 521 illegale Einreisen nach Deutschland mit Belarus-Bezug festgestellt.

In der zentralen Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt waren im Spätsommer so viele Menschen aus dem Irak, Syrien und anderen Krisenländern angekommen, dass zeitweise zusätzlich zu den regulären Unterkünften beheizte Zelte genutzt werden mussten. Das Land hatte den Bund um Unterstützung gebeten, damit die Geflüchteten schneller auf die Bundesländer verteilt werden und die Erstaufnahme in Brandenburg weniger belastet ist. Ein neues Registrierungszentrum für Migranten in Frankfurt (Oder) entlastet seit November die Behörde.

