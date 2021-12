Silvester in Berlin: Polizei: Silvesterabend bisher „weitestgehend ruhig“

Ein Polizeifahrzeug steht an einer Absperrung am Alexanderplatz. Aufgrund der Corona-Pandemie ist der Platz als Feuerwerk-Verbotszone von der Polizei ausgewiesen worden.

Das Transparent hängt an einem Absperrgitter am Alexanderplatz. Aufgrund der Corona-Pandemie ist der Platz als Feuerwerk-Verbotszone von der Polizei ausgewiesen worden. Über das Stadtgebiet verteilt gibt es zahlreiche solcher Zonen.

Berlin. Polizei und Feuerwehr rechnen zum Jahreswechsel in Berlin trotz strenger Corona-Auflagen mit zahlreichen Einsätzen. Es gilt an Silvester an 56 Orten ein Versammlungs- und Feuerwerksverbot. Rund 1600 zusätzliche Polizisten sind in der Silvesternacht im Einsatz, insgesamt sind es rund 2500, um die Verbote durchsetzen. Knapp 1400 Feuerwehrleute sollen im Einsatz sein. Die Silvester-News im Blog.

Berliner Polizei: Silvesterabend bisher „weitestgehend ruhig“

20.29 Uhr: Der Silvesterabend hat nach Einschätzung eines Polizeisprechers zunächst „weitestgehend ruhig“ begonnen. In Berlin wurde unter anderem am Alexanderplatz eine Pyroverbotszone eingerichtet.

Polizeisperrung: Straßenbahn-Linien werden umgeleitet

20.27 Uhr: Wegen einer Polizeisperrung werden die Straßenbahn-Linien M4, M5 und M6 bis circa 4 Uhr zwischen Mollstraße/Otto-Braun-Straße und Spandauer Straße/Marienkirche via Mollstraße und Karl-Liebknecht-Straße umgeleitet, teilte die BVG auf Twitter mit.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Verkehrseinschränkungen wegen Demo in Friedrichshain ab 23 Uhr

20.23 Uhr: In der Zeit von 23 bis 0.30 Uhr kann es aufgrund einer Demonstration zu Verkehrseinschränkungen in Friedrichshain im Bereich Möllendorffstraße, Frankfurter Allee, Ruschestraße, Normannenstraße, Alfredstraße, Rodeliusplatz und Magdalenenstraße kommen, teilte die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mit.

Silvester-Show am Brandenburger Tor startet

20.15 Uhr: Am Brandenburger Tor startet die Silvester-Show des ZDF ohne Zuschauer, aber mit Regen. Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner moderieren. Zunächst spielte das Bundeswehrorchester "Das ist die Berliner Luft". Es gibt Musikauftritte unter anderem von Michael Patrick Kelly, Art Garfunkel Junior, Marianne Rosenberg, Bonnie Tyler, Nico Suave & Teesy, Nathan Evans, Adel Tawil, Glasperlenspiel, Alle Farben, Kelvin Jones, Dieter Hallervorden und Dadi Freyr.

Statt eines Höhenfeuerwerks sollte es ein Bühnenfeuerwerk geben. Das Areal war weiträumig abgesperrt, Schaulustige hatten kaum Chancen, in die Nähe des Areals zu kommen.

Unfallkrankenhaus Berlin: Bisher ist es ein ganz „normaler“ Abend in der Rettungsstelle

19.47 Uhr: „Bisher ist es ein ganz „normaler“ Abend in der #Rettungsstelle des #ukbberlin“, twitterte die Sprecherin des Unfallkrankenhauses Berlin (UKB) in Marzahn. „Ein Patient kam mit Verbrennungen durch eine Wunderkerze. Menschen mit echtem #Böllerschmerz bleiben bisher aus. Ein Glück!“

Allein im Unfallkrankenhaus Berlin (UKB), führend in der Handchirurgie, sind in der Silvesternacht mindestens 15 Chirurginnen und Chirurgen im Einsatz. Wie die Erfahrungen der vergangenen Jahren gezeigt haben, führt der Umgang mit Feuerwerk in Zusammenhang mit Alkohol und Drogen regelmäßig zu lebensgefährlichen Verletzungen. Allein im UKB wurden rund um den Jahreswechsel 2019/20 45 Menschen mit Böllerverletzungen behandelt.

Um die durch Corona bereits stark belasteten Krankenhäuser zum Jahreswechsel nicht zusätzlich zu strapazieren, wurde der Verkauf von Feuerwerk bundesweit untersagt. Aus diesem Grund wurde bereits zum Jahreswechsel 2020/21 der Verkauf von Feuerwerk verboten. Mit Erfolg, wie die Ärzte bilanzierten. Im Unfallkrankenhaus Berlin sank nach Angaben der UKB-Sprecherin die Zahl der Böllerverletzten auf zehn.

Feuerwehr im planmäßigen „Ausnahmezustand Silvester“

19.29 Uhr: Die Berliner Feuerwehr ist seit 19 Uhr planmäßig im „Ausnahmezustand Silvester“. Die Feuerwehr wollte in der Nacht mit rund 1400 Kräften im Einsatz sein, dazu gehören etwa Feuerwehrleute und Rettungssanitäter. Darunter seien rund 500 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr und etwa 100 Kräfte von Hilfsorganisationen, sagte ein Sprecher am Freitagabend. „Momentan ist es ruhig.“ Es sei regnerisch und das Regenwetter spiele der Feuerwehr meist in die Karten.

Polizei Berlin: "Beides plätschert derzeit vor sich hin"

18.50 Uhr: "Auf gehts! Wir starten in ein verregnetes #Einsatztwittern. Aktuell haben die Einsatzlage und das Wetter viel gemeinsam... beides plätschert derzeit vor sich hin", twitterte die Polizei.

Auf gehts! Wir starten in ein verregnetes #Einsatztwittern.

Aktuell haben die Einsatzlage und das Wetter viel gemeinsam... beides plätschert derzeit vor sich hin.



P.S.: Willkommen beim Twitter-Limbo🙃 wer unterbietet diesen Spruch?#welcome2022 pic.twitter.com/N6hShR9b6N — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) December 31, 2021

Bettina Jarasch besucht Sicherheitsleitstelle der BVG

18.31 Uhr: Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) hat am Freitag die Sicherheitsleitstelle der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) besucht. "Vielen Dank an alle, die #Berlin in Bewegung halten in dieser Neujahrsnacht! Auf ein gutes, vor allem gesundes #2022... in der #zukunftshauptstadt", twitterte Jarasch.

Eindrucksvoller Besuch kurz vor #Silvester in der Sicherheitsleitstelle der @BVG_Kampagne mit Betriebsvorstand *Rolf Erfurt*: Vielen Dank an alle, die #Berlin in Bewegung halten in dieser Neujahrsnacht! Auf ein gutes, vor allem gesundes #2022... in der #zukunftshauptstadt pic.twitter.com/PJOJehM5bN — Bettina Jarasch (@Bettina_Jarasch) December 31, 2021

Polizeipräsidentin: Rund um den Hermannplatz werden wir präsenter sein

18 Uhr: Am Nachmittag berichtete Polizeisprecher Thilo Cablitz zunächst von einem „sehr ruhigen Straßenbild“. Cablitz ging jedoch davon aus, dass sich dies im Verlauf des Abends ändern würde. Silvester sei für die Einsatzkräfte immer fordernd. „Im Schatten der Pandemie wird es umso fordernder“, so der Sprecher.

Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre wüssten die Polizistinnen und Polizisten, wo es besonders kritisch werden könnte - etwa rund um den Hermannplatz. „Dort werden wir präsenter sein“, sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik. Je später der Abend werde, desto flexibler müssten die Einsatzkräfte auf Schwerpunkte reagieren.

Die Feuerwehr wollte wie in den Vorjahren am Abend den Ausnahmezustand zu Silvester ausrufen. Nach ihren Angaben sollen insgesamt knapp 1400 Kräfte im Einsatz sein. Landesbranddirektor Karsten Homrighausen erwartete weniger Knallerei und Party und verwies auf die Erfahrungen im vergangenen Jahr.

Etwa 60 bis 70 Menschen bei Demo gegen Corona-Maßnahmen

Polizisten stehen neben einer nicht angemeldeten Demonstration gegen die Coronamaßnahmen am Moritzplatz.

Foto: Christophe Gateau/dpa

17.55 Uhr: Anders als im vergangenen Jahr gebe es kein generelles Versammlungsverbot, erläuterte Polizeisprecher Thilo Cablitz. Etwa 60 bis 70 Menschen folgten nach seinen Angaben am Freitagnachmittag einem Aufruf und protestierten in Friedrichshain-Kreuzberg am Moritzplatz gegen die Corona-Maßnahmen. Auch ein Autokorso blieb nach Angaben der Polizei störungsfrei. Für den späten Abend war am Alexanderplatz eine Demonstration von Gegnern der Corona-Maßnahmen angemeldet.

Man habe in den vergangenen Wochen Erfahrungen mit sogenannten Spaziergängen sammeln können, so die Polizeipräsidentin Barbara Slowik. „Durch stete Präsenz und ganz konsequentes Vorgehen konnten wir das absolut im Rahmen halten und haben auch keine schweren gewalttätigen Ausschreitungen bisher sehen müssen. Ich befürchte das auch heute Abend nicht“, sagte Slowik.

Kultursenator Klaus Lederer wünscht einen guten Rutsch

17.46 Uhr: Der Kultursenator Klaus Lederer (Linke) wünscht einen guten Rutsch. Zudem gibt er einen Ausblick auf das kommende Jahr: "Viel Arbeit wartet auf uns: eine funktionierende und soziale Stadt, der Kampf für leistbaren Wohnraum, eine emanzipatorische Bürgerrechtspolitik. Ich werde mich weiter mit aller Kraft für die Sicherung der Kultur in der Pandemie und ein soziales Europa einsetzen können. Ich wünsche uns dazu viel Rückenwind und meiner Partei, dass sie den Beifall in mancher ihrer Echokammern nicht mit gesellschaftlicher Relevanz verwechselt."

Guten Rutsch nach 2022! Auf ein Neues, ein besseres Jahr - und „Wir üben weiter“ (Ronald Paris)! 🎆🥂🍀✨#Silvester #HappyNewYear pic.twitter.com/jUMXsxU6Yx — Klaus Lederer (@klauslederer) December 31, 2021

Innensenatorin: Böllerverbotszonen in Berlin verhindern Feinstaub

17.31 Uhr: Bei ihrem Besuch der Feuerwache in Tiergarten sprach Innensenatorin Iris Spranger (SPD) auch die Böllerverbotszonen an, die sich im vergangenen Jahr bereits bewährt hätten. Nach ihren Aussagen werden die Böllerverbotszonen auch im kommenden Jahr Thema im Senat werden, da sie klimapolitisch ein sehr wichtiger Aspekt sind. Nach Aussagen Sprangers würden etwa 17 Prozent des Feinstaubes in der Silvesternacht durch Böller entstehen. Das könne mit dem Böllerverbot und den entsprechenden Zonen verhindert werden, sagte sie. Einen ausführlichen Artikel lesen Sie hier.

Giffey: Böllerverbotszonen auch jenseits der Corona-Pandemie

Karsten Homrighausen (l-r), Landesbranddirektor Leiter der Berliner Feuerwehr, Franziska Giffey (SPD), Regierende Bürgermeisterin, Iris Spranger (SPD), Innensenatorin, und Barbara Slowik, Polizeipräsidentin von Berlin, besuchen anlässlich der bevorstehenden Silvesternacht eine Polizei- und Feuerwehrwache.

Foto: Jörg Carstensen / dpa

17.10 Uhr: Aus Sicht von Berlins Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey tragen Böllerverbotszonen wesentlich zum Schutz von Einsatzkräften bei. „Wir müssen auch darüber sprechen, auch jenseits der Corona-Pandemie bestimmte Gebiete in der Stadt dadurch zu befrieden, dass dort nicht geböllert werden darf“, sagte die SPD-Politikerin.

Das Verbot von Feuerwerksverkauf sowie Böllerverbotszonen hätten im vergangenen Jahr Wirkung gezeigt, so Berlins Regierungschefin. Im Vergleich zu früheren Silvesternächten seien ein Drittel weniger Einsätze verzeichnet worden. Giffey erwartete, dass es auch in diesem Jahr ruhiger bleibt. Nach Angaben von Innensenatorin Spranger sind neben rund 900 Streifenpolizisten 1600 zusätzliche Beamtinnen und Beamte im Einsatz.

Im Vordergrund stehe für die Nacht, die Ruhe an kritischen Orten aufrechtzuerhalten. In der Vergangenheit habe es an manchen Orten „kriegsähnliche Zustände“ gegeben, sagte Giffey mit Blick auf Angriffe auf Rettungskräfte.

So fahren die S-Bahnen

16.47 Uhr: An Silvester gilt bis 21 Uhr der Samstagsfahrplan, an Neujahr wird ab 9 Uhr nach dem Sonntagsfahrplan gefahren, teilte die S-Bahn auf Twitter mit.

Auf den Linien S1, S2, S25, S3, S46, S47, S5, S7, S75, S8 und S9 besteht durchgehender Nachtverkehr zum 1. Januar 2022 mindestens im 20-Minuten-Takt. Die Ringbahn verkehrt im 10-Minuten-Takt.

Tierschutzverein: Für Tiere ist Silvester eine Schreckensnacht

16.45 Uhr: Der Tierschutzverein für Berlin fordert einen freiwilligen Verzicht auf Silvesterböller - nicht nur in Zeiten von Corona. „Für Haus- und gerade Wildtiere ist Silvester eine Schreckensnacht“, sagte die Vorstandsvorsitzende Eva Rönspieß am Mittwoch. Generelle Böllerverbotszonen und Verkaufsverbote für Pyrotechnik seien aus Tierschutzsicht wichtig. Auch mit der Plakatkampagne #Berlinböllerfrei der Landestierschutzbeauftragten Kathrin Herrmann sollen die Menschen zum freiwilligen Böllerverzicht aufgerufen werden.

„Die Gefahr von Wildunfällen ist in der Silvesternacht gerade in Stadtrandbezirken größer, weil Tiere kopflos auf die Straße rennen“, sagte Rönspieß. Stadtvögel fliegen ihr zufolge orientierungslos herum, teils mit tödlichen Folgen. Haustiere hätten empfindlichen Ohren und sollten möglichst gut vor Lärm und Lichtern geschützt werden. „Freigänger-Katzen lässt man an Silvester besser gar nicht nach draußen“, sagte Rönspieß. Zur Sicherheit solle eine vertraute Bezugsperson bei den Tieren bleiben.

Giffey und Spranger besuchen Feuerwache

Foto: Andreas Gandzior

16.35 Uhr: Silvester-Besuch auf der Feuerwache in Tiergarten: Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey und Innensenatorin Iris Spranger haben sich über die Silvestervorbereitungen informiert und allen Einsatzkräften ihren Dank ausgesprochen.

Wärmstes Silvester seit Messungsbeginn in Berlin und Brandenburg

16.24 Uhr: An etlichen Stellen in Berlin und Brandenburg ist der bevorstehende Jahreswechsel das wärmste Silvester, das je gemessen wurde. „Potsdam erreicht mit 13 Grad den wärmsten 31. Dezember seit Beginn der Wetteraufzeichnung im Jahr 1893“, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

In Berlin verzeichneten die Wetterstationen schon um die Mittagszeit die höchsten Temperaturen seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, wie ARD-Wetterexperte Alexander Fromm dem Rundfunk Berlin-Brandenburg am Freitag sagte. Der höchste Wert wurde laut Fromm an der Wetterstation Berlin-Tempelhof mit 13,7 Grad gemessen. Demnach war der wärmste Jahreswechsel in der Hauptstadt bislang 2017/2018. Nach Angaben der DWD-Sprecherin kann es in Doberlug-Kirchhain in Brandenburg sogar bis zu 15 Grad warm werden.

Die Silvesternacht werde kaum abkühlen, hieß es. Die Temperaturen könnten noch bei etwa 11 bis 12 Grad liegen. Normal seien eher Temperaturen um die 0 Grad. Zudem können laut DWD vereinzelt starke Windböen mit Geschwindigkeiten von 55 bis 60 Stundenkilometern hinzukommen.

Auch das neue Jahr starte ungewöhnlich mild, hieß es. Für den Neujahrstag würden ein wolkiger Himmel und nur stellenweise Sprühregen vorhergesagt, so der DWD. Demnach werden in Berlin und Brandenburg Temperaturen von 10 bis 13 Grad erwartet. „Die Wahrscheinlichkeit ist auch hier hoch, dass wir für einige Stationen Rekorde für den 1. Januar 2022 erreichen“, sagte die Sprecherin.

Silvesterparty am Brandenburger Tor ohne Feuerwerk

16.22 Uhr: Auftritte einiger Musikgrößen, Pyroshows, interaktive Zuschauerbeteiligung und eine Überraschung zu Mitternacht – das alles erleben Zuschauer bei der Silvesterparty am Brandenburger Tor. Zwar ist vor Ort aufgrund der Corona-Pandemie kein Publikum gestattet, dafür überträgt das ZDF ab 20.15 Uhr die Show. Ein Höhenfeuerwerk wird es in diesem Jahr nicht geben.

Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte, ist die Straße des 17. Juni in beiden Richtungen zwischen Brandenburger Tor und Yitzhak-Rabin-Straße (Richtung Brandenburger Tor ab Großer Stern) gesperrt. Ebenso ist die Ebertstraße zwischen Scheidemannstraße und Behrenstraße gesperrt. Die Sperrungen dauern bis Sonntag, 2. Januar 2022, ca. 24.00 Uhr. Einen ausführlichen Artikel lesen Sie hier.

Was sich 2022 für Berliner ändert

16.19 Uhr: Arbeit, Einkommen, Tier- oder Verbraucherschutz: Zum Jahreswechsel ändern sich traditionell viele Regelungen, einige werden allerdings erst später im Jahr wirksam. Die Berliner Morgenpost nennt die wichtigsten deutschlandweiten und Berliner Änderungen im Jahr 2022. Einen ausführlichen Artikel lesen Sie hier.

Feuerwehr ruft um 19 Uhr planmäßig „Ausnahmezustand Silvester“ aus

16 Uhr: Die Berliner Feuerwehr ist nach eigenen Angaben „gut für den Jahreswechsel aufgestellt“. Die Feuerwehr rechnet vorwiegend in den Bereichen Notfallrettung und Brandbekämpfung mit einem erhöhten Notruf- und Einsatzaufkommen im Vergleich zu den übrigen Nächten des Jahres. Dementsprechend wird die Feuerwehr am letzten Tag des Jahres um 19 Uhr planmäßig den „Ausnahmezustand Silvester“ ausrufen. Es werden zusätzliche Führungsdienste eingesetzt und die Personalstärke erhöht.

Weiterhin werden die Freiwilligen Feuerwehren, Hilfsorganisationen, der Rettungsdienst der Bundeswehr und das Technische Hilfswerk (THW) einbezogen. Die Personalstärke wird mit insgesamt knapp 1400 Kräften fast verdreifacht. Im Einsatz sind 708 Kräfte der Berufsfeuerwehr, 533 Ehrenamtliche von 59 Freiwilligen Feuerwehren, 57 Mitarbeitende in der Leitstelle, 51 Kräfte von Hilfsorganisationen und der Bundeswehr und 45 Kräfte des THW. Laut Feuerwehr werden 344 Fahrzeuge besetzt sein.

Berliner Stadtreinigung rechnet erneut mit weniger Silvestermüll

12.45 Uhr: Angesichts von Böllerverboten an vielen Orten in Berlin rechnet die Berliner Stadtreinigung (BSR) auch in diesem Jahr mit deutlich weniger Silvestermüll. Es werde darum erneut keinen Spezialeinsatz geben, sagte BSR-Sprecher Thomas Klöckner am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. An Neujahr arbeitet die BSR demnach mit der normalen Samstagsbesetzung: Ab 6.00 Uhr werden etwa 350 Beschäftigte sowie 110 Fahrzeuge „dezentral und bedarfsgerecht“ Straßen und Plätze reinigen.

„Es geht darum, die Verkehrssicherheit wieder herzustellen“, erläuterte der Sprecher. „Das ist im Wesentlichen Handarbeit.“ Die Mitarbeitenden seien vor allem mit Besen und Schippe unterwegs, weil sich der Silvestermüll verändert habe. Große Feuerwerksbatterien könnten nicht von Kehrmaschinen weggeräumt werden. Ab 2. Januar werde der restliche Silvestermüll im Rahmen der normalen Reinigungsarbeiten geräumt, erklärte Klöckner.

Im vergangenen Jahr hatte die BSR nach Silvester rund 130 Kubikmeter an Böller- und Raketenresten sowie Verpackungen eingesammelt. Das waren laut BSR 270 Kubikmeter weniger als am 1. Januar 2020. Vor der Corona-Pandemie hatte der Müll in Berlin wegen der Böllerei tendenziell zugenommen. Wegen der Pandemie gilt in der Silvesternacht an 56 Orten der Stadt ein Versammlungs- und Feuerwerksverbot, zudem gibt es drei Pyroverbotszonen.

Bundesweit ist das Verkaufsverbot von Feuerwerk zu spüren: Nach Angaben des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU) sind allein in den fünf Großstädten Berlin, Hamburg, München, Düsseldorf und Frankfurt/Main etwa ein Drittel der sonst üblichen Menge an Silvestermüll angefallen.

Verband warnt vor nicht zugelassenem Feuerwerk

11.03 Uhr: Der Bundesverband Pyrotechnik warnte vor nicht zugelassenem Feuerwerk oder selbsthergestellten Böllern. Der Zoll in Brandenburg hat im Grenzgebiet zu Polen seine Kontrollen verstärkt. Es seien verstärkt Käufe von Feuerwerk festgestellt worden - auch in Deutschland nicht zugelassenes, hieß es. Der Sprecher der Berliner Polizei, Thilo Cablitz, rechnet damit, dass illegal eingeführte Feuerwerkskörper auf Berlins Straßen gezündet werden. Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre müsse man leider davon ausgehen, sagte er dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB).

Lesen Sie auch: Silvester: So teuer sind Verstöße gegen das Böllerverbot

Polizeipräsidentin: Fokus liegt auch auf unangemeldeten Demos

10.45 Uhr: Polizeipräsidentin Barbara Slowik rechnet mit einer herausfordernden Silvesternacht für die Berliner Polizistinnen und Polizisten. Neben den üblichen Aufgaben seien wegen der Corona-Pandemie die Kontrollen in den Verbotszonen zu bewältigen. Zudem erwartet Slowik mehrere unangemeldete Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen in der Stadt. „Auch darauf werden wir einen deutlichen Fokus legen“, sagte die Polizeipräsidentin dem RBB-Inforadio am Freitag.

Man habe in den vergangene Wochen Erfahrungen mit sogenannten Spaziergängen sammeln können. „Durch stete Präsenz und ganz konsequentes Vorgehen konnten wir das absolut im Rahmen halten und haben auch keine schweren gewalttätigen Ausschreitungen bisher sehen müssen. Ich befürchte das auch heute Abend nicht“, sagte Slowik.

Wie die Berliner Morgenpost aus Polizeikreisen erfahren hat, muss damit gerechnet werden, dass Corona-Leugner die Silvesternacht nutzen, um bei illegalen Zusammentreffen auf die Straße zu gehen. Wie eine Polizeisprecherin auf Anfrage mitteilte, hat eine Privatperson zu einer Demonstration am 31. Dezember auf dem Alexanderplatz aufgerufen. Unter dem Titel „Impffaschismus“ soll von 22 Uhr bis 23.59 Uhr auf dem Platz in Mitte demonstriert werden. Angemeldet ist die Kundgebung mit 15.000 Personen. Ein Demonstrationsverbot wurde seitens der Versammlungsbehörde der Polizei noch nicht ausgesprochen.

Silvester in Berlin: 56 Böllerverbotszonen eingerichtet

9.43 Uhr: In Berlin werden für Silvester 2021/2022 im Rahmen der Bekämpfung des Coronavirus 56 Böllerverbotszonen eingerichtet. Ein Böllerverbot am Alexanderplatz, im Steinmetzkiez in Schöneberg und an der Justizvollzugsanstalt Moabit wurde bereits einige Wochen zuvor angekündigt.

In den Verbotszonen sind die Ansammlung von Menschen, der Aufenthalt sowie das Abbrennen von Feuerwerk und anderen pyrotechnischen Gegenständen untersagt. Ausnahmen gibt es nur für bestimmte genehmigte professionelle Feuerwerke. Wer dort dennoch Feuerwerk abbrennt, kann mit bis zu 50.000 Euro Bußgeld bestraft werden.

Sollten Privatpersonen noch Feuerwerk aus den vergangenen Jahren besitzen, dürfen sie das unter Einhaltung der Coronaregeln und außerhalb der 56 Böllerverbotszonen abbrennen. Und zwar von 18 Uhr am 31. Dezember bis um 7 Uhr am Neujahrsmorgen.

Die Berliner Polizei will das Böllerverbot zu Silvester mit zusätzlichen Kräften durchsetzen. „Der Jahreswechsel 2021/2022 steht auch dieses Mal unter dem Zeichen von Corona und wird die Polizei Berlin zum Abschluss des Jahres noch einmal in besonderem Maße fordern“, teilte eine Polizeisprecherin mit. Man habe nicht nur den üblichen Streifendienst personell verstärkt, sondern werde zusätzlich 1600 Kräfte im Einsatz haben, hieß es.

Silvester in Berlin - lesen Sie auch