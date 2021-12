Polizei stürmt wegen chemischer Gerüche Wohnung: Renovierung

Berlin. Wegen chemischer Gerüche in einem Mehrfamilienhaus haben Polizisten eine Wohnung im Bezirk Pankow gestürmt. Besorgte Bewohner hatten in der Nacht zum Donnerstag die Polizei informiert, wie ein Behördensprecher sagte. Die rückte mit einem Großaufgebot an: Kriminaltechniker des Landeskriminalamtes machten Messungen in dem Haus, Beamte sicherten das Gebäude ab, die Staatsanwaltschaft erließ laut Polizei einen Durchsuchungsbeschluss. Nach einem Bericht der "B.Z." bestand der Verdacht, in der Wohnung werde eine Drogenküche betrieben.

Als die Polizisten schließlich die Wohnung stürmten, trafen sie niemanden an - stießen aber auf Renovierungsarbeiten. Die waren nach Einschätzung der Polizei Auslöser der Gerüche. Nach dem Ergebnis der Messungen habe keine Gefahr für die Hausbewohner bestanden, so der Polizeisprecher.

© dpa-infocom, dpa:211230-99-542243/2