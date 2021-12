Gesundheit Corona-Pandemie: Bisher mehr als 4000 Tote in Berlin

Berlin. Seit Beginn der Pandemie sind in Berlin mehr als 4000 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am frühen Donnerstagmorgen im Vergleich zum Vortag 8 neue Todesfälle für die Hauptstadt. Damit liegt die Zahl der Todesfälle mittlerweile bei 4010.

Das RKI wies wie schon in den Vortagen darauf hin, dass zum Jahreswechsel von einer geringeren Zahl an Tests und gemeldeten Fälle auszugehen ist. Dadurch könnten die Daten nur "ein unvollständiges Bild der epidemiologischen Lage" ergeben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 256,2. Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gemeldet wurden. Am frühen Mittwochmorgen hatte der Wert bei 265,6 gelegen. Gemeldet wurden laut RKI bis Donnerstag im Vergleich zum Vortag 1943 nachgewiesene Neuinfektionen.

© dpa-infocom, dpa:211230-99-541398/2