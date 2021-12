Kinder und Jugendliche können sich schneller boostern lassen

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey geht vorerst nicht von weiteren Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus aus. Das teilte sie am Mittwoch bei einem Besuch des Impfzentrums im ICC in Westend mit. „Zum jetzigen Zeitpunkt sehe ich keinen Anlass für zusätzliche Maßnahmen“, sagte die SPD-Politikerin. Jetzt gehe es erst einmal darum, die seit Dienstag geltenden Maßnahmen umzusetzen und zu schauen, wie sie wirken, so Giffey.

Kurz vor ihrem Besuch beriet Giffey mit dem Krisenstab der Senatsverwaltung für Gesundheit, wie dafür gesorgt werden kann, dass im Notfall die kritische Infrastruktur in Berlin aufrechterhalten wird. Die Antwort sei, so die Senatschefin, ganz klar rasche und flächendeckende Booster-Impfungen für Beschäftigte im Gesundheitswesen, bei Rettungsdiensten, Feuerwehr und Polizei. „Das oberste Ziel ist, dass wir das Durchboostern der kritischen Infrastruktur erreichen, das wird jetzt unsere Hauptaufgabe sein.“ Die Krankenversorgung, Rettungsdienste oder Polizei – solche Dienste müssten unbedingt arbeitsfähig bleiben.

Quarantänezeiten könnten verkürzt werden

Zudem wurde im Krisenstab darüber gesprochen, die Quarantänezeiten für Beschäftigte in diesen Bereichen zu verkürzen. Übersteige der Krankenstand dort mehr als 30 Prozent, werde es für Berlin schwierig, damit umzugehen. Gelangt die Hauptstadt an diesen Punkt, sei klar, so Giffey, dass nachjustiert werden kann. Um welchen Quarantänezeitraum es sich genau handelt, blieb jedoch unklar. Das Robert-Koch-Institut müsse laut Giffey dann die Quarantäneregeln anpassen. Der Senat werde entsprechende Änderungen schnell übernehmen. Aktuell liege der Krankenstand im Durchschnitt noch bei unter zehn Prozent.

Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) teilte bei dem Besuch im ICC mit, dass ab sofort auch Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren in Berlin eine Booster-Impfung bereits nach drei Monaten erhalten können. „Seit Mittwoch werden dafür die Anmeldungen entgegengenommen“, sagte Gote. Boosterimpfungen seien, so die Gesundheitssenatorin, bekannterweise der beste Schutz gegen einen schweren Verlauf im Falle einer Corona-Erkrankung – gerade im Hinblick auf die sich auch in Berlin immer stärker ausbreitende Omikron-Variante.

Neue Impfstation in Lichtenberg

Aktuell sei gut ein Drittel (37 Prozent) der Berliner Bevölkerung dreifach geimpft. Franziska Giffey betonte zudem, dass jetzt alles daran gesetzt werden solle, dass Berlin bis Ende Januar eine Quote bei den Erstimpfungen von 80 Prozent erreicht. Derzeit liege man laut aktuellem Lagebericht des Senats bei knapp 75 Prozent.

Diese Tatsache war auch einer der Gründe, weshalb Giffey und Gote das Impfzentrum im ICC besuchten. „Wir wollen die Menschen darauf aufmerksam machen und hoffen, dass sich mehr Menschen impfen lassen“, sagte Giffey. Gote ergänzte: „Wir haben genug Kapazitäten, dass sich alle impfen lassen können.“

In Lichtenberg eröffnete unterdessen am Mittwoch eine neue Impfstation. Ab sofort können sich Kinder zwischen fünf und elf Jahren auch an der Ikea-Filiale an der Landsberger Allee gegen das Coronavirus immunisieren lassen. Bereits am Vormittag seien die ersten kleinen Patienten geimpft worden, sagte Andrea Ferber von der Johanniter-Unfall-Hilfe in Berlin. „Wir starten mit rund 100 Impfungen pro Tag.“ Die Hilfsorganisation betreibt die Impfstelle im Erdgeschoss des Einrichtungshauses im Auftrag der Senatsverwaltung für Gesundheit.