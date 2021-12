„Ein gutes Leitungsteam kann aus jeder Schule etwas machen“

Berlin. Der Lehrkräfte- und Erziehermangel, die schleppende Digitalisierung der Schulen, die schwachen Lernergebnisse der Schülerinnen und Schüler, das Mammutprojekt Schulneubau – auf die neue Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) warten schwierige Aufgaben. Im Interview mit der Berliner Morgenpost erzählt sie, wie sie Probleme lösen möchte.

Frau Busse, wenn Sie als Schulleiterin bei der Bildungssenatorin einen Wunsch frei gehabt hätten – was hätten Sie sich gewünscht?

Astrid-Sabine Busse: Ganz klar: qualifiziertes Personal. Es hat immer sehr viel Zeit in Anspruch genommen, gutes Personal, also Lehrkräfte und Erzieher, für die Schulen zu gewinnen. Vor allem die Grundschulen in sozialen Brennpunkten – wie ja auch die Schule, an der ich Schulleiterin war – hatten es schwer.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Sie haben ja bereits angekündigt, dass Sie die Lehrer so schnell wie möglich verbeamten wollen, damit sie in Berlin bleiben. Haben Sie weitere Ideen, um den Mangel zu beheben?

Es müssen mehr Lehrer ausgebildet werden – und die Ausbildung sollte auch weiter verbessert werden. Das will ich mit der Wissenschaftsverwaltung und den Hochschulen besprechen. Ich habe damals noch an der Pädagogischen Hochschule studiert und würde sagen, wir sind damals sehr gut auf die Schule vorbereitet worden. Jedenfalls ist Lehrerin für mich noch immer ein Traumberuf.

Sie könnten sich also vorstellen, wieder eine eigene Hochschule für die Lehrer zu schaffen?

Ich fürchte, das ist in fünf Jahren nicht machbar. Aber es ist eine schöne Vision.

Sie sind jetzt seit einer Woche im Amt. Was gehen Sie als erstes an?

Als erstes orientiere ich mich hier in diesem großen Haus. Dann werde ich alle Außenstellen in den Bezirken besuchen und mich überall vorstellen. Zu dieser Tour gehört auch die Personalstelle in der Flottenstraße. Gerade auf die Kolleginnen und Kollegen dort kommt ein großer Arbeitsaufwand zu, wenn wir wieder mit der Verbeamtung beginnen.

Was wollen Sie ganz anders machen als Ihre Vorgängerin Sandra Scheeres?

Ich habe in meinem Berufsleben nie so agiert, dass ich schon nach wenigen Tagen einfach alles umgeworfen habe. Das halte ich auch nicht für klug. Ich möchte mir erst einmal in Ruhe ein Bild von allem machen. Außerdem hat Frau Scheeres bereits einiges angeschoben. Sie hat zum Beispiel die Köller-Kommission eingesetzt, um die Schulqualität zu verbessern. Das war eine fantastische Sache. Und auch sehr mutig, denn die Kommission hat ja auch deutlich gemacht, was an den Schulen noch nicht so gut klappt.

Wollen Sie mit dem Qualitätsbeirat, den die Kommission empfohlen hat, weiterhin zusammenarbeiten?

Wir werden wir uns bald kennenlernen. Qualität ist sehr wichtig, und ich kann Unterstützung von Fachleuten brauchen.

Einige Eltern machen sich Sorgen, dass Sie sich als ehemalige Schulleiterin mehr um die Schulen als um die Kitas kümmern könnten.

Die frühkindliche Bildung liegt mir sehr am Herzen. Ich habe jahrelang gesehen, dass Erstklässlern oft elementare Fähigkeiten fehlen. Wir brauchen deshalb wohnortnahe Kitaplätze für alle Kinder. Und auf Sprachförderung und Vorschularbeit möchte ich ein besonderes Augenmerk legen.

Welche Erfahrungen aus der Schule helfen Ihnen, die Bildungsverwaltung zu leiten?

Ich denke, der Umgang mit unterschiedlichen Menschen, auf die ich mich einzustellen habe. In der Schule sind es die Kinder, die Eltern, das Kollegium. Hier sind es die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den unterschiedlichen Bereichen.

Wird der tägliche Umgang mit den Kindern Ihnen nicht fehlen?

Doch, sehr sogar. Wenn ich jetzt in der Senatsverwaltung den Flur entlanggehe, sagt keiner: ,Hallo Frau Busse’ und möchte mich umarmen oder mit mir kuscheln. Dieses Zugewandte und dieses Unmittelbare, das ist an Kindern einfach toll. Sie verstellen sich nicht, weil sie etwas von mir wollen. Das schätze ich sehr.

Bildungspolitik ist ein Dauerbrennerthema. Meinen Sie, es wird zu viel experimentiert?

Mein Job ist so ähnlich wie der des Bundestrainers, alle waren irgendwann mal selbst in der Schule und wissen deshalb immer alles besser. Das werde ich aushalten müssen. Aber grundsätzlich haben die Berliner Schulen eigentlich viel Freiheit. Es gibt für alle Schulen einen Rahmenlehrplan, der kann aber individuell gestaltet werden. Wenn man will, kann man sehr viel machen. Ich bin davon überzeugt, dass ein gutes Leitungsteam aus jeder Schule etwas machen kann. Im Großen sieht man das am Campus Rütli, im Kleinen aber auch an anderen Schulen, an denen die Schulleitungen die Initiative ergreifen und etwas verändern. Das macht natürlich Arbeit – aber auch Spaß.

Wie können die Schulleitungen dabei unterstützt werden?

Zum einen natürlich, in dem man sie ermutigt, Dinge selbst in die Hand zu nehmen und nicht immer darauf zu warten, dass etwas angeordnet wird. Ich habe das immer so gehandhabt. Als in meiner Schule im Lockdown das Internet nicht ausreichte, bin ich losgegangen und habe ein paar Router gekauft, dann kamen noch welche von der Senatsverwaltung dazu, und wir konnten alle ganz gut arbeiten. Gejammer hätte doch niemandem geholfen. Eine weitere wichtige Erfahrung war für mich auch die Schulinspektion. Sie hat mir vor Augen geführt, was sich an meiner Schule ändern muss. Daraufhin hat sich unser Kollegium in Bewegung gesetzt und Dinge ein Angriff genommen. Evaluation ist ein wichtiges Instrument für die Schulen, und die Inspektion wird dabei eine ganz bedeutende Rolle spielen.

Wie lief denn das Kennenlernen mit Ihren beiden Staatssekretären?

Das war ja fast wie ein Blind-Date. Es passiert mir nicht so oft, dass mir morgens um 8 Uhr zwei nette junge Männer präsentiert werden. Aber wir waren uns gleich sympathisch. Mein Bauchgefühl ist positiv. Wir wissen, dass alle jetzt schauen, was wir so machen. Und wir wollen uns ganz sicher nicht blamieren.

Ist es nicht eigentlich üblich, dass die Senatorinnen und Senatoren sich ihre engsten Mitarbeiter, also die Staatssekretäre, selber aussuchen?

Nun war es halt mal anders. Ich sehe es ohnehin als Schicksalsfügung, dass ich hier jetzt sitze. Zusammen mit den beiden Staatssekretären sind wir das A-Team: Aziz, Alexander und Astrid.

Halten Sie es für sinnvoll, dass die Themen Schulneubau und Digitalisierung zwischen den Staatssekretären aufgeteilt worden sind?

Das ist ein Signal dafür, dass wir die Weiterentwicklung der Digitalisierung an den Schulen mit Nachdruck verfolgen werden. Wir wollen das Beste daraus machen.

Müsste nicht gerade durch die Erfahrungen in der Corona-Pandemie bei der Digitalisierung ein bisschen Tempo gemacht werden?

Berlin steht im bundesweiten Vergleich bei der Digitalisierung gar nicht so schlecht da. Trotzdem muss es da weiter vorangehen und das wird es durch den DigitalPakt auch. Digitalisierung muss Alltag in den Schulen werden und auch in der Lehrerausbildung stärker berücksichtigt werden. Bei den Fortbildungen wird es eines der Pflichtthemen werden. Allerdings darf man auch bei all der Begeisterung nicht vergessen, dass die Digitalisierung kein Allheilmittel ist. Wir können einem Erstklässler nicht digital das Lesen und Schreiben beibringen. Ältere Schüler können zwar etwas besser am Computer lernen, aber auch für sie ist es nicht förderlich, stundenlang vor so einem Ding zu sitzen. Digitales Lernen kann eine gute Ergänzung sein, aber das wichtigste Medium ist der Mensch. Die Kinder brauchen den Kontakt zu ihren Lehrern. Deshalb müssen die Schulen auch unbedingt offenbleiben, solange es irgendwie geht.

Welche Folgen hat die Pandemie für Kinder?

Gravierende. Die Kinder mussten von Anfang an mit so vielen Einschränkungen leben und sie waren trotzdem die Tapfersten. Im ersten Lockdown wurden sogar die Spielplätze gesperrt. Und auch in der Schule fielen die Dinge weg, die das Ganze schön machen: Veranstaltungen, Feste und Klassenreisen. Und natürlich sind auch die Lernrückstände groß. An meiner Schule hatten wir zum Beispiel in der ersten Klasse zehn Kinder mit einem Sprachstand von Null. Auf diesem Stand war sonst höchstens ein Kind. Aber dadurch, dass auch die Kitas geschlossen waren, hat ja praktisch vor der Schule für diese Kinder keine Sprachförderung stattgefunden.

Lassen sich diese Lücken wieder aufholen?

Die Lernrückstände können bis zu einem gewissen Grad durch Maßnahmen wie das „Stark trotz Corona“-Programm ausgeglichen werden. Dort wird in Kleinstgruppen gelernt, und die Kinder haben gute Chancen, Stoff nachzuholen. Aber was die Pandemie in den Seelen der Kinder angerichtet hat, das lässt sich nicht einfach so beheben. Endgültig wird man die Folgen wahrscheinlich erst in ein paar Jahren sehen.

Wie stehen Sie zur Gemeinschaftsschule?

Es gibt in Berlin hervorragende Gemeinschaftsschulen. Aber ich finde, jeder Schultyp hat seinen Platz in dieser Stadt. Wir sind sehr vielfältig, und so sollte auch die Schullandschaft sein.