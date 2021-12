Tarifvertrag kostet Berlin eine halbe Milliarde Euro

Berlin. Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder, den Arbeitgeber und Gewerkschaften Ende November abgeschlossen haben, bedeutet für Berlin insgesamt fast eine halbe Milliarde Euro zusätzlicher Personalkosten für die Jahre 2022 und 2023. Die Senatsfinanzverwaltung geht aber davon aus, dass sie noch unter dem früheren Senator Matthias Kollatz (SPD) ausreichend Vorsorge im Haushaltsplanentwurf der Landesregierung für die beiden nächsten Jahre getroffen hat, wie sie in einem aktuellen Bericht ans Abgeordnetenhaus schreibt. Darin sind Personalkosten von 10,96 Milliarden Euro für 2022 und 11,23 Milliarden Euro für 2023 vorgesehen. Damit bleiben Kollatz´ Nachfolger Daniel Wesener (Grüne) im Zuge der im Januar starteten Etatberatungen Debatten darüber erspart, woher das Geld für die Umsetzung des Tarifvertrages kommen soll.

Gehälter der Landesbediensteten steigen erst zum Dezember 2022

Die Gehälter der Angestellten, die in Berlin in Bezirksämtern, Senatsverwaltungen und Landesbehörden, in Kitaeigenbetrieben, Schulhorten und bei der Feuerwehr, aber auch in den Musikschulen, Landestheatern oder kommunalen Museen arbeiten, steigen zum Dezember 2022 um 2,8 Prozent. Betroffen sind rund 74.000 Menschen. Auszubildende bekommen je nach Status 50 oder 70 Euro monatlich mehr. Die Tarifpartner haben sich auch auf eine einmalige Corona-Sonderzahlung von 1300 Euro verständigt. Azubis und dual Studierende erhalten 650 Euro. Das Geld soll spätestens im März 2022 ausgezahlt werden.

Der Tarifvertrag läuft über 24 Monate bis zum 30. September 2023. Ein Großteil der zusätzlichen Personalkosten fällt also im Jahr 2023 an, muss aber eben im nun zu beschließenden Doppelhaushalt der neuen rot-grün-roten Koalition abgebildet werden.

Auch Landesbeamte und Pensionäre sollen davon profitieren

Die direkten Kosten des Vertrages belaufen sich laut Finanzverwaltung auf 240 Millionen Euro. 2022 schlagen die Gehaltserhöhungen wegen des Dezember-Starts nur mit elf Millionen Euro zu Buche, im Jahr 2023 sind es 132 Millionen Euro. Die Corona-Sonderzahlung fließt schon 2022, sodass die vollen 97 Millionen Euro auch in diesem Jahr anfallen.

Neben den Angestellten, für die der Tarifvertrag abgeschlossen wurde, sollen nach dem Willen des Senats aber auch die 53.000 Berliner Landesbeamten und die vom Land Berlin bezahlten Pensionäre in vergleichbarem Umfang von Gehaltssteigerungen profitieren. So steigen die Kosten für das Personal in den Jahren 2022/23 noch einmal um fast 240 Millionen Euro. Die Entgelterhöhung für diese Gruppen summiert sich auf 168 Millionen Euro. Obwohl es weniger Beamte gibt als Angestellte, liegt die Summe höher, weil viele Beamte auf besser bezahlten Stellen sitzen. Beamte sollen auch die Einmalzahlung bekommen, das sorgt für Zusatzausgaben von 69,8 Millionen Euro. Ruheständler erhalten die Corona-Zulage nicht.

Gehaltserhöhungen für Beamte muss das Parlament noch beschließen

Damit Beamte und Pensionäre – wie vom Senat beabsichtigt – wie die Angestellten behandelt werden können, muss das Abgeordnetenhaus schnell ein entsprechendes Gesetz einbringen. Sollte das am 13. Januar geschehen, könnten die Zahlungen analog zu den Angestellten erfolgen und die Corona-Prämie im März fließen.

Kaum eine Rolle spielt in Berlin die im bundesweiten Tarifvertrag zwischen den Bundesländern und den Gewerkschaften vereinbarten Zulagen für Beschäftigte in den Kliniken. Nur im Krankenhaus des Maßregelvollzugs sind einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter davon erfasst. An Berlins großen landeseigenen Klinik-Konzernen Vivantes und Charité gelten hingegen eigene Tarifregelungen. An beiden Häusern wurde im Herbst nach langen Streiks Abschlüsse vereinbart, die für das Pflegepersonal vor allem Entlastungen bei der Arbeitszeit durch verbindliche Vorgaben von Besetzungen auf den Stationen vorsehen.

Auch Beschäftigte bei Zuwendungsempfängern des Landes sollen mehr Geld bekommen

Weitere Kosten kommen auf den Senat aber dennoch zu, denn auch bei Projekten oder Betrieben, die für ihre Arbeit Zuwendungen vom Land erhalten, sollen die Tarifanpassung angewendet werden. Viele dieser Organisationen orientieren sich bei der Bezahlung ihrer Mitarbeiter am Tarifvertrag der Länder (TV-L). Dass im ganzen Land Berlin zunächst die vorläufige Haushaltsführung viele Ausgaben verbietet, solange noch kein Haushalt für das Jahr 2022 beschlossen ist, stellt jedoch keinen Nachteil für die Beschäftigten der Zuwendungsempfänger dar. Denn auch für die Landesbediensteten steigen die Gehälter erst zum Dezember, bis dahin sollte das neue Haushaltsgesetz verabschiedet sein.

Ob das Personal außerhalb des direkten Landesdienstes auch die Corona-Prämie bekommen soll, ist noch offen. „Über eine Berücksichtigung der Prämie bei der Zuwendungsgewährung ist zeitnah zu entscheiden“, so die Finanzverwaltung. Ob die Koalition diesen Wunsch erfüllt, ist unklar. Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hatte in ihrem ersten Interview mit der Morgenpost darauf hingewiesen, dass der Haushaltsplanentwurf des Vorgänger-Senats bereits zu hohe Ausgaben vorsehe, die in den Etatberatungen gesenkt werden müssen.