Grünes Gewölbe: Prozess gegen Remmos beginnt Ende Januar

Am 28. Januar beginnt in Dresden der Prozess wegen des Millionendiebstahls im Grünen Gewölbe. Sechs Mitglieder des Remmo-Clans sind angeklagt.

Dresden/Berlin. Mehr als zwei Jahre nach dem Einbruch in das Grüne Gewölbe in Dresden beginnt am 28. Januar vor dem Landgericht der sächsischen Landeshauptstadt der Prozess gegen die sechs mutmaßlichen Täter. Die Anklageschrift aus dem September wurde ohne Änderungen zugelassen, wie das Gericht am Mittwoch mitteilte. Die sechs Männer aus Berlin, die zum polizeibekannten Remmo-Clan gehören, müssen sich unter anderem wegen Bandendiebstahls in zwei Fällen sowie schwerem Bandendiebstahl verantworten.

Ihnen wird vorgeworfen, im November 2019 in die Schatzkammer des Dresdner Residenzschlosses eingedrungen und dort 21 barocke Schmuckstücke mit insgesamt 4300 Diamanten und Brillanten gestohlen zu haben. Von der Beute, die laut Anklage „von überragender kunst- und kulturhistorischer Bedeutung“ ist, fehlt bis heute jede Spur. Ihr Gesamtwert wurde auf mehr als 113 Millionen Euro beziffert.

Grünes Gewölbe: Bei Einbruch verursachten Täter Schaden von einer Million Euro

Bei dem spektakulären Einbruch haben die Täter auch einen Sachschaden von mehr als einer Million Euro hinterlassen. Ihren Fluchtwagen sollen sie später in einer Dresdner Tiefgarage angezündet haben, um Spuren zu beseitigen. Dabei seien 61 weitere Wagen beschädigt worden und der Rauch sei in eine der darüberliegenden Wohnungen gezogen, wodurch ein Bewohner gesundheitlich beeinträchtigt worden sei. Die Anklage lautet daher außerdem auf gemeinschädliche Sachbeschädigung, Brandstiftung und besonders schwere Brandstiftung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.

Die Spuren führten die Dresdner Ermittler nach der Tat schnell ins Berliner Clan-Milieu. Dennoch dauerte es bis August 2021, bis alle sechs Tatverdächtigen gefasst waren. Die sechs Männer sind heute zwischen 22 und 28 Jahre alt und deutsche Staatsbürger. Da zwei von ihnen zum Tatzeitpunkt noch Heranwachsende waren, findet der Prozess vor einer Jugendkammer statt. Die Fahndung nach vier weiteren inzwischen identifizierten Männern, die den Tatort zuvor ausgespäht haben sollen, dauert an. Auch nach der Beute wird weiterhin gesucht.

Einer der Angeklagten wegen Einbruch ins Bode-Museum bereits in Haft

Fünf der sechs Angeklagten sitzen in Sachsen in Untersuchungshaft. Der sechste, Wissam Remmo, verbüßt derzeit eine Haftstrafe in Berlin. Er wurde Anfang 2020 vom Berliner Landgericht gemeinsam mit seinem Cousin Ahmed wegen des Diebstahls der 100 Kilogramm schweren Goldmünze „Big Maple Leaf“ aus dem Berliner Bode-Museum im März 2017 verurteilt.

Dieser Prozess machte im November 2019 eine Pause, die Wissam Remmo laut den Ermittlern für die Tat in Dresden nutzte. Für den Prozess vor dem dortigen Landgericht sind zunächst zehn weitere Verhandlungstage bis zum 29. März angesetzt.