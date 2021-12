Corona-Inzidenz in Berlin auf unverändertem Niveau

Berlin. Die Corona-Inzidenz in Berlin hat sich im Vergleich zum Vortag kaum verändert. Nach den aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom frühen Mittwochmorgen lag sie bei 265,6, am Dienstag bei 263,1. Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gemeldet wurden. In den vergangenen Wochen war die Tendenz deutlich rückläufig. Das RKI wies wie schon in den Vortagen darauf hin, dass zum Jahreswechsel von einer geringeren Zahl an Tests und gemeldeten Fälle auszugehen ist. Dadurch könnten die Daten nur "ein unvollständiges Bild der epidemiologischen Lage" ergeben.

In Berlin wurden dem RKI zufolge zwischen Dienstag und Mittwoch 2652 neue Corona-Fälle gemeldet. Die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie stieg damit berlinweit auf 325.812. Die Statistik verzeichnet sechs weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Die Zahl der Berlinerinnen und Berliner, die seit Beginn der Pandemie an oder mit dem Virus gestorben sind, ist damit auf 4002 gestiegen.

Nach dem offiziellen Lagebericht des Senats vom Mittwoch ist rund jedes fünfte der Berliner Intensivbetten durch Corona-Patienten belegt. Die Quote lag bei 19,7 Prozent. Im Schnitt 3,2 von 100.000 Menschen kamen innerhalb von sieben Tagen im Zusammenhang mit einer Covid-Infektion ins Krankenhaus. Allerdings gab es auch im Lagebericht erneut den Hinweis auf derzeit geringere Tests und Meldezahlen.

