BSR trauert um ihre Sprecherin Sabine Thümler

Es gibt Unternehmenssprecher und -sprecherinnen, die mehr sind als nur das Sprachrohr ihres Arbeitgebers. Sie stehen leidenschaftlich für das Unternehmen und verschaffen ihm ein ungewöhnlich positives Bild in der Öffentlichkeit. Sabine Thümler, langjährige Leiterin der Kommunikationsabteilung und Pressesprecherin der Berliner Stadtreinigung (BSR), verkörperte diesen Typus. Sie gab der BSR nicht nur Gesicht und Stimme, sondern auch ein orangefarbenes Herz. Kurz vor Weihnachten ist sie verstorben – plötzlich und unerwartet, wie das Unternehmen mitteilte.

Thümler kam 1991 zur Stadtreinigung

Sabine Thümler stammte aus dem niedersächsischen Friesland. In Hannover studierte sie Biologie und Geografie. Dann war sie im Saarland am Aufbau der dortigen Abfallberatung beteiligt. 1991 kam sie zur Berliner Stadtreinigung, entwickelte die Öffentlichkeitsarbeit des damaligen städtischen Eigenbetriebs zur modernen Unternehmenskommunikation weiter. Sie prägte auch maßgeblich die erfolgreiche Kampagne „We kehr for you“, mit der die BSR Vorreiter für eingängige und humorvolle Imageprägung wurde. Über Fahrzeugbeschriftungen wie „Mülle grazie“ oder „Leerkraft“ schmunzelt die Stadt.

Ihre Erfahrung und fachliche Kompetenz waren beeindruckend, viele Medienanfragen konnte sie aus dem Stand beantworten. Ihr Engagement galt auch etlichen sozialen Projekten, vor allem für Kinder und Jugendliche. Besonders bitter: Im kommenden Frühjahr wollte die begeisterte Anhängerin des 1. FC Union Berlin in den wohlverdienten Ruhestand gehen. „Für mich persönlich und für uns alle war sie eine wertvolle Ratgeberin, auf die wir uns immer verlassen konnten. Ihr plötzlicher Tod macht uns traurig und betroffen“, sagte die BSR-Vorstandsvorsitzende Stephanie Otto.