Giffey schließt Lockdown in Berlin nicht aus

Berlin. Angesichts der steigenden Zahl der Omikron-Fälle schließt Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) einen erneuten Lockdown auch für Geimpfte und Genesene nicht mehr aus. „Unsere Aufgabe als Politik ist es, sehr kurzfristig zu reagieren auf die Situation, die sich verändert“, sagte Giffey am Dienstag nach dem Besuch einer Corona-Intensivstation der Charité in Mitte. „Ich habe nach wie vor die Haltung, dass wir noch nicht – auch nach dem Gespräch heute – an dem Punkt für einen Lockdown sind“, sagte die SPD-Politikerin. „Aber das ist ein Vorerst, denn es ist klar, wenn die Situation sich verschärft, müssen wir reagieren.“ Auf Nachfrage der Berliner Morgenpost sagte Giffey, es gebe noch Schritte, die man gehen könne. „Der Lockdown ist das letzte Mittel.“

Er soll vor allem dann ein Mittel sein, wenn die bisherigen Maßnahmen nicht greifen sollten. Seit Dienstag gelten in Berlin schärfere Corona-Regeln. Private Zusammenkünfte für Geimpfte und Genesene sind nur noch mit maximal zehn Personen erlaubt. Für Treffen mit Ungeimpften gibt es schon seit einiger Zeit Beschränkungen, die weiter gelten. „Wir werden uns sehr genau anschauen, was in den nächsten Tagen darüber hinaus notwendig ist“, so Giffey. Es gehe um eine Balance zwischen dem Aufrechterhalten des öffentlichen Lebens, dem Schutz der Bevölkerung, aber auch der Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur.

Bislang kann zumindest in der Charité die Infrastruktur aufrechterhalten werden. Laut dem Vorstandsvorsitzenden der Charité, Heyo Kroemer, ist der Krankenstand gering. Im Bereich der Pflege liege er aktuell mit etwa sieben Prozent auf dem Niveau von vor der Corona-Pandemie. „Bei den Ärztinnen und Ärzten waren die Zahlen noch deutlich niedriger“, sagte Kroemer und nannte Werte von drei bis vier Prozent. An diesem Mittwoch will die Regierende Bürgermeisterin mit der Gesundheitssenatorin und dem Berliner Krisenstab zusammenkommen, um das weitere Vorgehen in der Pandemie zu besprechen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin ist gesunken. Am Dienstag wurde ein Wert von 263,1 gemeldet. Am Vortag lag die Inzidenz bei 278,2. Das geht aus dem Lagebericht der Senatsgesundheitsverwaltung hervor. Allerdings wird der Bericht noch immer auf Basis unvollständiger Daten erstellt, da viele Bezirke wegen der Feiertage keine aktuellen Zahlen meldeten. Darauf angesprochen, sagte Giffey, es sei noch Luft nach oben. Sie kündigte an, ein Dashboard für die Gesundheitsämter entwickeln lassen zu wollen, das aussagefähiger ist als der bisherige Corona-Lagebericht.

Das Bundesverfassungsgericht hat am Dienstag entschieden, der Bundestag müsse „unverzüglich“ Vorkehrungen zum Schutz von Menschen mit Behinderungen im Fall einer Triage treffen. Giffey begrüßte diesen Beschluss der obersten deutschen Richter und forderte eine einheitliche Regelung für alle Bundesländer. „Das ist keine Landessache, sondern wird eine Beschäftigung auf Bundesebene erfordern“, sagte sie. Auch Berlins Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) begrüßt die Gerichtsentscheidung. „Unser oberstes Ziel muss allerdings sein, alles zu tun, um zu verhindern, dass es überhaupt zur Triage kommt.“ Charité-Chef Heyo Kroemer sagte, an seinem Hause werde das Wort Triage nicht benutzt. „Das ist eine Situation, in der wir bisher nicht waren und von der wir auch davon ausgehen, dass wir in dieser Form nicht in sie kommen“, so Kroemer.

Das Tanzverbot in Berliner Clubs und Diskotheken bleibt nach einer Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts bestehen. Zwei Eilanträge von Clubbetreibern sind am Dienstag zurückgewiesen worden. Die Richter bestätigten, dass die Regelung in der Berliner Infektionsschutzverordnung „verhältnismäßig“ sei und mit dem Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus einem legitimen Ziel diene. Zwar stelle das Verbot einen „erheblichen Eingriff in die Berufsfreiheit“ dar, so das Gericht. Mildere Mittel stünden jedoch derzeit nicht zur Verfügung.