Zu Silvester gibt es für die Feuerwehr so viel zu tun wie in keiner anderen Nacht des Jahres (Symbolbild).

Silvester in Berlin So bereiten sich Polizei und Feuerwehr auf Silvester vor

Berlin. Auch wenn der Verkauf von Feuerwerk in diesem Jahr nicht gestattet ist und es in Berlin mehrere Böllerverbotszonen gibt, rechnet die Feuerwehr zum Jahreswechsel mit mehr Notrufen und Einsätzen als sonst. Daher soll am Silvesterabend ab 19 Uhr planmäßig der „Ausnahmezustand Silvester“ ausgerufen werden.

Insgesamt seien mit 1394 etwa dreimal so viele Kräften auf den Wachen und in der Leitstelle im Dienst, wie in normalen Nächten, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. 344 Rettungswagen werden im Einsatz sein. Unterstützung gebe es vom Rettungsdienst der Bundeswehr und vom Technischen Hilfswerk. „Wir gehen daher nahezu mit dem gleichen Personalansatz in die Nacht, wie im vergangenen Jahr“, sagt Landesbranddirektor Karsten Homrighausen. Zum Jahreswechsel 2020/21 zählte die Berliner Feuerwehr zwischen 19 und 6 Uhr insgesamt 862 Einsätze.

Damals habe sich gezeigt, dass die Feuerwehr dank der vielen Dienstkräfte „jederzeit schnelle und adäquate Hilfe in der gesamten Stadt sicherstellen konnte“, so Homrighausen weiter. „Darüber hinaus befinden wir uns weiterhin in einer Pandemie, die unsere Einsatzkräfte und nicht zuletzt das Personal der Krankenhäuser nach wie vor stark fordert.“

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In Berlin gelten 56 Böllerverbotszonen

Wie das Berliner Verwaltungsgericht am Montag noch einmal bestätigte, ist in diesem Jahr zwar der bundesweite Verkauf von Pyrotechnik verboten. Restbestände aus den Vorjahren oder im Ausland gekauftes und von der EU entsprechend zertifizierte Böller und Raketen dürfen jedoch verfeuert werden – zumindest außerhalb der 56 durch den Senat erlassenen Verbotszonen. Diese liegen etwa am Alexanderplatz, am Pariser Platz, auf der Karl-Marx-Straße in Neukölln oder rund um die Haftanstalt in Moabit.

Die Berliner Polizei will das Böllerverbot zu Silvester mit zusätzlichen Kräften durchsetzen. Der Jahreswechsel werde die Polizei „in besonderem Maße fordern“, hieß es am Dienstag. Man wolle im ganzen Stadtgebiet unterwegs sein. Wie viele Kräfte im Einsatz sein werden, nannte die Behörde nicht. Im vergangenen Jahr waren es 2900 – davon 600 aus anderen Bundesländern.

Silvester - Lesen Sie auch:So teuer sind Verstöße gegen das Böllerverbot

Deutlich mehr illegales Feuerwerk aus Polen

Der Berliner Feuerwehr macht vor allem das illegale Feuerwerk aus Polen sorgen. Wegen des Verkaufsverbots rechnete der Zoll zuletzt mit einer deutlichen Zunahme der Einfuhren von in Deutschland nicht zugelassenen Böllern und Silvesterraketen. Diese haben meist eine deutlich höhere Sprengstoffmenge und sind somit deutlich gefährlicher.

„Man sollte sich vor Augen führen, dass schwere Verletzungen oder Brände oftmals durch unsachgemäßen Gebrauch von Feuerwerkskörpern oder Verwendung illegaler Pyrotechnik hervorgerufen werden“, warnt Feuerwehrchef Homrighausen. „Alle können ihren Teil dazu beitragen, diesen Jahreswechsel sicherer zu gestalten, sich zu schützen und gleichzeitig unsere Einsatzkräfte zu entlasten.“