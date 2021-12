Alba Berlin froh über das Comeback von Center-Riese Koumadje

Bayreuth. Johannes Thiemann war sichtlich zufrieden. Es habe gut getan, so zu gewinnen, sagte der Center von Alba Berlin nach dem klaren Sieg in der Basketball-Bundesliga auswärts gegen Medi Bayreuth bei Magenta Sport. Der deutsche Basketballmeister ließ dem Gegner beim 109:79 in der zweiten Halbzeit keine Chance.

Zuvor hatte Alba Bayreuth zweimal ins Spiel zurück gelassen, geriet sogar in Rückstand. "Da haben wir uns nicht unterkriegen lassen. Wir haben weiter gespielt, über die vollen 40 Minuten und unsere Klasse ausgespielt", sagte Thiemann weiter.

Trainer Israel Gonzalez lobte: "Am Ende sah es in der Tat recht komfortabel für uns aus, aber wir hatten im Spiel schon auch unsere Probleme. Im letzten Viertel haben wir dann aber unsere Vorteile genutzt und deshalb bin ich glücklich mit dem Auftritt meiner Mannschaft."

Glücklich ist Alba auch über das Comeback des 2,21 Meter großen Centers Christ Koumadje, der aufgrund einer erneuten Sprunggelenkverletzung bereits zum zweiten Mal wochenlang ausgefallen war. "Durch seine Präsenz in der Defensive verändert er Würfe und offensiv ist er als Anspielstation unter dem Korb da. Er hilft uns schon sehr", erklärte Thiemann.

Das nächste Spiel steht für Alba am Silvester-Nachmittag an. Dann kommt Würzburg in die Mercedes-Benz Arena. Die Euroleague-Partie am Mittwoch in Mailand wurde aufgrund mehrerer Corona-Fälle bei den Italienern verschoben.

Damit kann sich das Team zunächst auf die Liga konzentrieren. Alba ist durch den Erfolg in Bayreuth in die Top vier der Tabelle vorgerückt. Mit einem Sieg gegen Würzburg besteht die Chance, bis auf zwei Punkte an den großen Rivalen Bayern München heranzurücken. Die Münchner hatten am zweiten Weihnachtsfeiertag überraschend eine Niederlage in Crailsheim kassiert.

