Ungewöhnlich milde Temperaturen zum Jahreswechsel erwartet

Berlin/Potsdam. Den Jahreswechsel können die Menschen in Berlin und Brandenburg in diesem Jahr voraussichtlich bei ungewöhnlich milden Temperaturen feiern. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam am Dienstag mitteilte, werden zu Silvester am Freitag fast frühlingshafte Temperaturen von 10 bis 14 Grad erwartet. Dazu gibt es gebietsweise Regen oder Sprühregen. Schon am Donnerstag steigen die Temperaturen der Vorhersage zufolge bei regnerischem Wetter auf 7 bis 11 Grad.

Die Veränderung setzt demnach schon am Dienstagnachmittag ein, wenn von Sachsen-Anhalt her Regen aufzieht. Dabei besteht im Osten und Nordosten am Abend noch Glatteisgefahr durch gefrierenden Niederschlag. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 1 Grad in der Uckermark, 3 Grad in Berlin und 5 Grad im Fläming.

Auch Mittwoch regnet es hin und wieder bei 3 Grad in der Uckermark, 4 Grad in Berlin und 6 Grad in der Elbe-Elster-Niederung.

© dpa-infocom, dpa:211228-99-521148/2