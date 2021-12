Corona in Berlin Eltern fordern Aufhebung der Präsenzpflicht an Schulen

Berlin. Die Omikron-Variante ist auf dem Vormarsch und die Verunsicherung unter den Eltern wächst. Parallel dazu wird die Forderung nach schärferen Maßnahmen in den Schulen lauter. Norman Heise, Vorsitzender des Landeselternausschusses (LEA) forderte als Plan B unter anderem ein Aussetzen der Präsenzpflicht nach den Weihnachtsferien. Das Pankower Carl-von-Ossietzky-Gymnasium geht sogar noch einen Schritt weiter: Hier haben alle Schülerinnen und Schüler nach den Ferien drei Tage Distanzunterricht.

Das Coronageschehen verändere sich teils dramatisch und man sei gut beraten, sich auf alle Eventualitäten vorzubereiten, teilte die Schulleitung den Eltern am 20. Dezember in einem Schreiben mit. „Wir nutzen somit die Zeit vom 3. Januar bis zum 5. Januar 2022, um noch einmal zu prüfen, inwiefern die technischen Voraussetzungen für schulisch angeleitetes Lernen zu Hause (saLzH) in jedem Haushalt, für jede Schülerin und jeden Schüler gegeben sind, ob die Handgriffe im Umgang mit dem Lernraum bei den Schülerinnen und Schülern ausreichend etabliert sind.“, heißt es in dem Schreiben.

Der Charme dieses „Probelaufs“ entfalte sich vor dem Hintergrund, „dass wir zwischen die Beendigung der Ferien und den ersten Präsenztagen drei Abstandstage legen, an welchen aus den Ferien und möglichen Reiseaktivitäten heraus Mitgebrachtes sich eben nicht auf kürzestem Weg in die Schulgemeinschaft hineinbewegen kann“.

Gute Erfahrungen mit Distanzunterricht am Carl-von-Ossietzky-Gymnasium

Unter den Eltern ist die Akzeptanz für diesen Weg groß. „Der Maßnahme wurde von allen vier Elternvertretern auf der Schulkonferenz zugestimmt“, sagt Anja Strauss, stellvertretende GEV-Vorsitzende am Carl-von-Ossietzky-Gymnasium. Es sei aus Sicht der Eltern sehr sinnvoll, den Distanzunterricht bereits jetzt wieder zu proben. „Es ist besser jetzt zu testen, wenn es noch gut möglich ist“, sagt Strauss.

Schon im ersten Lockdown habe man am Carl-von-Ossietzky-Gymnasium recht gute Erfahrungen mit dem Distanzunterricht gemacht. „Die Schulleitung hat die Lehrer, Schüler und Eltern nicht alleingelassen“, so Strauss, „und es ist einfach auch immer wieder nachgeschärft und verbessert worden.“ Das sei natürlich nicht einfach an einer so großen Schule, aber die Schulleitung habe versucht, alle Themen aufzugreifen. „Die Kommunikation untereinander hat einfach geklappt“, sagt Strauss. Auch Katja Ahrens, Vorsitzendes des Bezirkselternausschusses Pankow, findet, dass sich andere Schulen ein Beispiel am Carl-von-Ossietzky-Gymnasium nehmen sollten. „Wir halten den Weg, den diese Schule geht, für ziemlich gut“, sagt sie.

Arnd Niedermöller, Vorsitzender der Vereinigung der Oberstudiendirektorinnen und Oberstudiendirektoren (VOB), kann die Sorgen der Eltern durchaus verstehen, hält die Maßnahmen des Carl-von-Ossietzky-Gymnasiums aber dennoch für „übervorsichtig“. „Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Linie noch ganz klar, dass der Unterricht in Präsenz stattfindet“, sagt er. Gerade nach den Erfahrungen aus dem Distanzunterricht des letzten Lockdowns halte er das auch für wichtig. „Wir wissen natürlich nicht, wie sich alles entwickeln wird, deshalb sollten wir natürlich auf alles vorbereitet sein“, so Niedermöller. Die Forderung der Eltern nach der Aufhebung der Präsenzpflicht ist für ihn allerdings die schlechteste aller Maßnahmen. „Denn dann sitzen einige Kinder zu Hause und einige in der Schule. Das ist sehr schwierig für die Unterrichtsorganisation“, so Niedermöller. Er verlasse sich auf die Vorgaben der Senatsverwaltung, da sie in engem Austausch mit Experten stünden. Die Verwaltung hatte angekündigt, in den Berliner Schulen unmittelbar nach den Weihnachtsferien zunächst fünf Coronatests pro Woche durchzuführen.