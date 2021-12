Corona: Omikron-Variante in Berlin auf dem Vormarsch

Berlin: Blick auf den Potsdamer Platz (l) und die Hochhäuser Upper West mit dem Motel One und das Hotel Waldorf Astoria am Kurfürstendamm.

Die neu Virusvariante Omikron ist auch in Berlin auf dem Vormarsch. Insgesamt hat das Robert-Koch-Institut (RKI) bereits 276 Omikron-Infektionen festgestellt. In der Woche vor Weihnachten waren es 82 Fälle, in der Weihnachtswoche 150. Tatsächlich liegt die Zahl wohl sehr viel höher, da nur ein Teil der positiven Fälle im Labor auf die neue Variante untersucht wird. Viele Infizierte bleiben zudem symptomfrei, so dass die Infektion gar nicht festgestellt wird. Das RKI weist zudem daraufhin, dass die aktuellen Zahlen wegen der Feiertage die Lage nur verzerrt wiedergeben.

Corona in Berlin, Deutschland und der Welt - mehr zum Thema

Kinder-Impfaktion im Roten Rathaus wird fortgesetzt

Um das schnelle Ausbreiten der neuen Variante möglichst einzudämmen und vor allem die sogenannte kritische Infrastruktur nicht zu gefährden, setzt Berlin auf einen weiteren Ausbau der Impfkampagne. „Wir müssen von einem Drittel Berlinerinnen und Berliner mit Booster-Impfung in sehr kurzer Zeit auf deutlich über die Hälfte kommen“, sagte Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) im Interview mit der Berliner Morgenpost. „Bei den Erstimpfungen streben wir in einem nächsten Schritt die 80-Prozent-Marke an. Aktuell sind drei Viertel der Berliner mindestens ein Mal geimpft, die Zahl der doppelt Geimpften liegt bei gut 70 Prozent.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Um sich ein Bild über die Vorbereitungen von Einrichtungen zu machen, sollten die Zahlen wie in anderen Ländern sprunghaft ansteigen, besucht Giffey an diesem Dienstag die Charité. Dort will sie mit Charité-Chef Heyo Kroemer und Mitarbeitern der Covid-Intensivstation die Lage besprechen.

Impfbereitschaft in Berlin ist weiter hoch

Laut dem täglichen RKI-Impfbericht ist die Impfbereitschaft in Berlin weiter hoch. Am zweiten Weihnachtsfeiertag wurden demnach 5400 Menschen zum ersten Mal geimpft, 4200 erhielten die zweite Dosis und 38.000 erhielten eine Booster-Impfung, die am besten vor einer Ansteckung mit dem Omikron-Virus schützt.

In allen Impfzentren und in zahlreichen Arztpraxen waren am Montag noch Impftermine für dieses Jahr im ganzen Stadtgebiet verfügbar. Wegen der hohen Nachfrage am 23. Dezember setzt die Regierende Bürgermeisterin auch die Impfaktion für fünf- bis elfjährige Kinder im Festsaal des Roten Rathauses fort. Bis Donnerstag können über das Internetportal „Doctolib“ noch Termine gebucht werden.

Nur drei Bezirke meldeten aktuelle Infektionszahlen

Insgesamt steigen die Infektionszahlen wieder. Der Inzidenzwert lag am Montag bei 278,2. Am Vortag waren es noch 267,9. Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gemeldet wurden. Von den zwölf Bezirken haben allerdings nur drei überhaupt Infektionszahlen übermittelt. Über die Feiertage war die Datenlage ähnlich dünn. „Die dargestellten Fallzahlen haben somit eine begrenzte Aussagekraft“, hieß es am Montag.

Demnach waren in den Bezirken Neukölln, Reinickendorf und Spandau zwischen Sonntag und Montag 646 neue Infektionen registriert worden, der Großteil davon in Neukölln. Für alle anderen Bezirke lagen keine Meldungen vor. Insgesamt gibt es damit 320.692 registrierte Infektionen seit Beginn der Pandemie in Berlin. Es gab zudem drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Die Zahl der Berlinerinnen und Berliner, die seit Beginn der Pandemie an oder mit dem Virus gestorben sind, beträgt damit 3991.

Ab 28. Dezember 2021 sind private Zusammenkünfte für Geimpfte und Genesene nur noch mit maximal zehn Personen erlaubt. Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres sind davon ausgenommen. Das gilt sowohl im Freien als auch in geschlossenen Räumen. Anders als andere Bundesländer verzichtet Berlin grundsätzlich auf ein Verbot von Zuschauern bei Veranstaltungen. Sofern ein entsprechendes Hygienerahmenkonzept der für Kultur, der für Wirtschaft oder der für Sport zuständigen Verwaltung vorliegt, sind Veranstaltungen im Freien noch bis zu 3000 Personen sowie in geschlossenen Räumen mit bis zu 2000 Personen zulässig.

Für Silvester gilt zudem an 56 Orten ein Verbot der Ansammlung von Menschen und des Abbrennens von Feuerwerk. Ausnahmen von dem Verbot sind nur für bestimmte behördlich genehmigte professionelle Feuerwerke vorgesehen. Die aktuelle Infektionsschutzverordnung gilt zunächst bis zum 22. Januar. Bereits am 7. Januar treffen sich Bundeskanzler Olaf Scholz und die Ministerpräsidenten.