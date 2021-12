Tausende Migranten sind an der belarussisch-polnischen Grenze gestrandet. Ihre Lage dort ist weiter desolat.

Belarus-Route Migrantenandrang an deutscher Grenze weiter rückläufig

Potsdam. Die Zahl der Migranten, die unerlaubt über Belarus und Polen nach Deutschland einreisen, ist weiter rückläufig. So wurden im letzten Monat des Jahres bis einschließlich Sonntag 470 Migranten ohne gültige Papiere festgestellt, die über diese Route kamen, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Im November wurden noch 2849 Personen ohne gültige Papiere im deutsch-polnischen Grenzgebiet aufgegriffen, im Oktober waren es mit 5285 in diesem Jahr die meisten.

Insgesamt stellte die Bundespolizei im gesamten Jahr 11.162 unerlaubte Einreisen fest. Die Zahlen stiegen ab dem Sommer sprunghaft an. Die EU wirft dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko vor, gezielt Menschen aus Krisenregionen nach Belarus einfliegen zu lassen, um sie dann in die EU zu schleusen und so die Lage dort zu destabilisieren. Lukaschenko reagiere damit auf die Sanktionen, die der Westen nach den gefälschten Wahlen gegen sein Regime verhängte.

Innenminister Stübgen: Lage könne sich „jederzeit wiederholen“

Der mit Abstand längste Grenzabschnitt fällt neben Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen auf Brandenburg. Dort wurden mit 6218 unerlaubten Einreisen (Stand: 22. Dezember) auch die meisten gezählt. Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) nannte zuletzt mehrere Gründe für den Rückgang.

So hätten zum einen Fluglinien ihre Verbindungen nach Belarus deutlich reduziert und der Irakische Staat seine Bürger zurückgeholt. Außerdem seien viele Migranten in lettischen, litauischen und polnischen Erstaufnahmeeinrichtungen untergekommen. Die Lage aus dem Herbst könne sich allerdings „jederzeit wiederholen“, so der Unionspolitiker.

Auch das Winterwetter würde Migranten abschrecken, nach Europa zu kommen, hieß es zuletzt. Noch Ende November gab der polnische Grenzschutz Schätzungen bekannt, dass jenseits der Grenze weiterhin rund 10.000 Menschen darauf warten, in die EU zu gelangen.

UNHCR wirft Belarus und Polen Menschenrechtsverletzungen vor

Dort scheint die Lage keineswegs so entspannt, wie von Brandenburgs Innenminister intendiert. Hilfsorganisationen und das Hochkommissariat für Menschenrechte der Vereinten Nationen (UNHCR) werfen nicht nur Belarus Menschenrechtsverletzungen vor. Auch Polen steht in der Kritik, weil es die Geflüchteten an der Grenze zurückschicken und ihnen damit die Chance auf ein faires Asylverfahren verweigern soll. Belarus wiederum zwinge die Menschen dazu, im Grenzgebiet zu bleiben.

Mindestens 21 Tote gab es laut UNHCR bereits an der polnisch-belarussischen Grenze. Die Menschen würden misshandelt und geschlagen und müssten für Nahrung und Wasser horrende Beträge zahlen. Die Erkenntnisse beruhen auf Gesprächen mit Geflüchteten. Ein eigenes Bild vor Ort könne sich das UNHCR nicht machen, da Polen den eigenen Kräften genau wie humanitären Helfern und Helferinnen sowie Journalisten und Journalistinnen den Zutritt zum Grenzgebiet verwehre.

Zurückweisung an deutsch-polnischer Grenze nicht möglich

Da es sich bei der deutsch-polnischen Grenze um eine jederzeit und an jeder beliebigen Stelle überschreitbare Schengen-Binnengrenze handelt, können auch Migranten ohne gültige Papiere nicht einfach zurückgewiesen werden. Dies ginge nur dann, wenn die EU wieder Kontrollen an der Grenze einführen würde. „Bei Personen, die unerlaubt eingereist sind, erfolgt eine fallbezogene Prüfung, ob aufenthaltsbeendende Maßnahmen eingeleitet werden können“, heißt es von der Bundespolizei. Bei gestelltem Schutzersuchen bestehe aber aktuell keine Möglichkeit dazu.