Urteil im Tiergarten-Mordfall rechtskräftig

Vadim K. erschoss Tornike K. am Mittag des 23. August 2019 im Kleinen Tiergarten in Moabit.

Berlin/Moskau. Da keiner der Verfahrensbeteiligten Rechtsmittel gegen das Urteil im sogenannten Tiergarten-Mordfall eingelegt hat, ist es rechtskräftig. Das teilte Lisa Jani, Sprecherin der Berliner Strafgerichte, am Montag mit. Das Berliner Kammergericht hatte den Russen Vadim K. (alias Vadim S.) am 15. Dezember wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt und die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Dieser hat das offensichtlich akzeptiert.

Der 56 Jahre alte Vadim K. wurde verurteilt, weil er am 23. August 2019 den georgischen Regimekritiker tschetschenischer Abstammung, Tornike K., im Kleinen Tiergarten in Moabit erschoss. Das zum Zeitpunkt seines Todes 40 Jahre alte Opfer kämpfte während des zweiten Tschetschenien-Krieges als Kommandant (1999 bis 2009) gegen Russland und lebte seit 2016 als Asylbewerber in Deutschland.

Tornike K. stand laut Olaf Arnoldi, Vorsitzender Richter des Staatsschutzsenats des Kammergerichts, schon länger im Visier der Regierung in Moskau. Die Tat sei „nichts anderes als Rache und Vergeltung“ im Auftrag des russischen Staates gewesen, so Arnoldi in seiner Urteilsbegründung. „Das war Staatsterrorismus.“

Bundesregierung weist nach Tiergartenmord-Urteil zwei russische Diplomaten aus

Das Urteil verschlechterte die ohnehin schon problematische deutsch-russische Beziehung weiter. Das Auswärtige Amt erklärte im Nachgang zwei Diplomaten der russischen Föderation zu unerwünschten Personen, was einer Ausweisung gleichkommt. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) bezeichnete den Mord an Tornike K. als „eine schwerwiegende Verletzung deutschen Rechts und der Souveränität der Bundesrepublik Deutschland“.

Russland wiederum wies jede Beteiligung an der Tat zurück. Das Urteil sei eine „voreingenommene und politisch motivierte Entscheidung“, sagte der Botschafter in Berlin, Sergej Netschajew und drohte Konsequenzen an. Mehrere Tage nach dem Urteil wies auch Russland deutsche Diplomaten aus und bestellte den Botschafter in Russland in den Kreml.

Angeklagter bestritt jede Verbindung zum russischen Geheimdienst

Insgesamt 56 Verhandlungstage zählte der Prozess, während denen der Angeklagte Vadim K. stets an seiner Scheinidentität festhielt. Zu Prozessbeginn gab er an, Vadim S. zu heißen, 50 Jahre alt zu sein und als Bauingenieur eines russischen Unternehmens in St. Petersburg zu arbeiten. Verbindungen zum russischen Staat und dem Geheimdienst FSB bestritt er.

Das Urteil im sogenannten Tiergarten-Mordprozess fiel nach 56 Verhandlungstagen am 15. Dezember.

Foto: Christophe Gateau / dpa

Der auf den Namen Vadim S. ausgestellte Reisepass wurde erst einen Monat vor der Tat ausgestellt. Die Firma, für die der Angeklagte angeblich arbeitete, hatte nur einen Angestellten und machte seit Jahren keine Umsätze, wie die Generalbundesanwaltschaft im Zuge der Ermittlungen feststellte. K. reiste als Tourist in die Europäische Union ein.

„Wie eine kaltblütige Hinrichtung“

Sein Weg führte ihn schließlich über Paris und Warschau nach Berlin, wo er am 23. August 2019 um 11.36 Uhr mit einer Perücke im Kleinen Tiergarten auf sein Opfer wartete.

Als Tornike K. den Park betrat, folgte ihm sein Mörder, zog eine Glock (Modell 26, Kaliber 9 Millimeter) mit Schalldämpfer aus dem Rucksack. Er feuerte mehrere Kugeln auf den 40-Jährigen, der noch am Ort starb. „Es wirkte wie eine kaltblütige Hinrichtung“, sagte Richter Arnoldi in seinem Urteil zweieinhalb Jahre nach der Tat.

Vadim K. floh nach der Tat mit dem Mountainbike zur nahegelegenen Spree, zog sich in einem Gebüsch um, rasierte sich und entsorgte Waffe, Perücke und Rad in der Spree. Dabei wurde er allerdings beobachtet und knapp eine halbe Stunde nach der Tat festgenommen. Da im Urteil die besondere Schwere der Schuld festgestellt wurde, ist es unwahrscheinlich, dass er nach 15 Jahren auf Bewährung freikommt.