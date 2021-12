Silvester-Show im ZDF am Brandenburger Tor: Straße des 17. Juni gesperrt

Berlin. Am Brandenburger Tor und auf der Straße des 17. Juni sind am Sonntagmorgen die Vorkehrungen für die Aufbauarbeiten für die Silvester-Show des ZDF gestartet. Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte, ist die Straße des 17. Juni in beiden Richtungen zwischen Brandenburger Tor und Yitzhak-Rabin-Straße (Richtung Brandenburger Tor ab Großer Stern) gesperrt. Ebenso ist die Ebertstraße zwischen Scheidemannstraße und Behrenstraße gesperrt. Die Sperrungen dauern bis Sonntag, 2. Januar 2022, ca. 24:00 Uhr.

Die traditionelle ZDF-Silvesterparty findet angesichts der Infektionslage ohne großes Publikum statt. Es soll aber weiterhin eine Liveshow von dort im ZDF geben. Auftreten sollen die Musiker Michael Patrick Kelly, Bonnie Tyler und Marianne Rosenberg sowie Kabarettist Dieter Hallervorden.

In den vergangenen Jahren war die Party am Brandenburger Tor mit Hunderttausenden Menschen die größte Silvesterfeier in Deutschland, 2020 hatte das ZDF wegen der Pandemie eine Show ohne Zuschauer gesendet. Damals führten die Moderatoren Johannes B. Kerner und Andrea Kiewel durch den Abend. Geplant sind diesmal auch Liveschalten in die Wohnzimmer bekannter Personen.

