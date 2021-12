The Dandy Warhols live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

The Dandy Warhols kommen am 17. Februar 2022 für ein Konzert in Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Konzert: The Dandy Warhols spielen am 17. Februar 2022 in Berlin.

Festsaal Kreuzberg The Dandy Warhols live 2022 – Was Fans wissen müssen

The Dandy Warhols sind zurück: Im Frühjahr 2022 geht die US-amerikanische Indie-Pop-Band um Frontmann Courtney Taylor-Taylor auf Tour und kommt am 17. Februar 2022 für ein Konzert nach Berlin. Für ihren Auftritt in der Hauptstadt haben die Dandy Warhols Songs aus ihrem 2019 veröffentlichten Album "Why You So Crazy" mit im Gepäck sowie eine Auswahl ihrer bekanntesten Hits wie "We Used to Be Friends", "Ride" und "Godless".

1994 wurden The Dandy Warhols in Portland, Oregon, von Courtney Taylor-Taylor (Gesang und Gitarre), Peter Holmstrom (Gitarre), Zia McCabe (Keyboard) und Eric Hedford (Schlagzeug) gegründet. Anfang der 2000er-Jahre gelang der Gruppe ihrem Hit "Bohemian like you" der internationale Durchbruch. Bei ihrer aktuellen Show dürfen sich Fans auf eine Mischung aus surrealistischen Visionen der Band und eingängigen Rocksounds freuen.

Wo werden The Dandy Warhols in Berlin spielen?

Das Konzert findet im Festsaal Kreuzberg (Am Flutgraben 2 in 12435 Berlin ) statt. Der Festsaal war einer der großen traditionellen Clubs für Konzerte in Berlin, bis er 2013 niederbrannte. Seit 2017 ist der Kultklub zurück: Mit neuer Halle, neuem Austragungsort, mit Konzerten und Biergarten. Zu finden ist der neue Club auf der Grenze zwischen Kreuzberg und Treptow auf dem Gelände der Arena Berlin.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert von The Dandy Warhols im Festsaal Kreuzberg sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 30 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Donnerstag (17. Februar 2022) um 19.00 Uhr. Die Show beginnt gegen 20 Uhr.

Welche Songs werden The Dandy Warhols in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert im Festsaal Kreuzberg davon abweichen, aber diese Songs spielte die Band bei ihrem Konzert 2021 in Portland:

Be-In Ride Not If You Were the Last Junkie on Earth Minnesoter We Used to Be Friends I Love You Arpeggio Adaggio Godless Holding Me Up Genius Best Friend Grunge Betty Every Day Should Be a Holiday Bohemian Like You It's a Fast-Driving Rave-Up With The Dandy Warhols Sixteen Minute

Gibt es ein Hygienekonzept im Festsaal Kreuzberg?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Hier finden Sie die aktuellen Hygienebestimmungen für Veranstaltungen im Festsaal Kreuzberg

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Wie komme ich zum Festsaal Kreuzberg?

Die Veranstalter empfehlen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. In der Umgebung finden sich nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen im öffentlichen Straßenraum. Der Festsaal Kreuzberg (Am Flutgraben 2 in 12435 Berlin ) befindet sich zentral gelegen zwischen Spree und Görlitzer Park und ist mit der S-Bahn (S41, S42, S8, S85, S9 bis Treptower Park) oder der U-Bahn (U1, U3 bis Schlesisches Tor) gut zu erreichen. Praktisch vor der Tür halten die Bus-Linien 165, 265 und N65 (Haltestelle Heckmannufer).

Hier erhalten Sie Hinweise zu den Einlassbestimmungen im Festsaal Kreuzberg.

The Dandy Warhols live im Festsaal Kreuzberg, Donnerstag, 17. Februar 2022, Einlass ab 19 Uhr, Konzertbeginn gegen 20 Uhr, Am Flutgraben 2, 12435 Berlin