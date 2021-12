Vermisster 16-Jähriger tot aufgefunden

Berlin. Ein seit Anfang Dezember vermisster 16-Jähriger ist am Samstag in Berlin tot entdeckt worden. Ein Passant fand den Jugendlichen gegen 12.00 Uhr in einer Grünanlage in der Cecilienstraße im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, wie die Polizei mitteilte. Hinweise für ein Fremdverschulden liegen demnach nicht vor.

Der Jugendliche aus Hellersdorf hatte die elterliche Wohnung am 3. Dezember morgens verlassen, um zur Schule zu gehen. Dort kam er jedoch nicht an. Es konnte den Angaben zufolge nicht ausgeschlossen werden, dass der Schüler sich in einer hilflosen Lage befand.

© dpa-infocom, dpa:211225-99-503911/2