Wetterdienst warnt vor strengem Frost bis -17 Grad

Trockene arktische Kaltluft bestimmt über Weihnachten das Wetter in Berlin und Brandenburg. Es kommt zu Glätte durch Überfrieren.

Berlin. Eine Kaltfront zieht von Norden her bis in die südliche Mitte Deutschlands. Dahinter strömt trocken-kalte Luft aus Skandinavien insbesondere in den Norden und Osten.

Heute Nachmittag Dauerfrost mit Höchstwerten zwischen -4 und -1 Grad. Ab heute Abend erneut mäßiger bis strenger Frost mit Tiefstwerten zwischen -8 und -14 Grad, teils über Schnee bis -17 Grad.

In der Nacht zum Sonntag (2. Weihnachtsfeiertag) überwiegend klar. Stellenweise Dunst oder Nebel. Mäßiger bis strenger Frost bei Tiefstwerten zwischen -8 und -14 Grad, örtlich bis -17 Grad. Lokal Glättebildung durch Reifablagerungen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Am Sonntag (2. Weihnachtsfeiertag) verbreitet sonnig und trocken. Höchstwerte zwischen -5 und -1 Grad. Schwacher Wind aus östlichen Richtungen.

In der Nacht zum Montag zunächst meist klar und niederschlagsfrei. Von der Prignitz über das Havelland bis zur Elster gegen Morgen örtlich Sprühregen oder Schneegriesel, dort lokal Glätte. Tiefstwerte -6 bis -11 Grad. Meist schwacher Südostwind.