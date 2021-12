Berlin. Durch eine Vergiftung mit Kohlenmonoxid ist ein Mann in seiner Wohnung im Berliner Stadtteil Weißensee ums Leben gekommen. Polizei und Feuerwehr waren nach Angaben vom Samstag am Freitagnachmittag gerufen worden. Der Mann sei bereits leblos in der Wohnung gefunden worden. Laut Polizei gibt es Hinweise auf einen Defekt an der Heizungsanlage, zu den Ursachen werde aber noch ermittelt.

