Auto mit Sommerreifen prallt gegen Baum: Fahrer in Klinik

Berlin. Bei winterlichem Wetter ist ein Mann in Berlin-Britz mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der 30-jährige Autofahrer wurde bei dem Unfall am Donnerstagabend auf dem Buckower Damm schwer verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach verlor der Mann eigenen Angaben zufolge plötzlich die Kontrolle über seinen Wagen. Er kam mit Hüftverletzungen in eine Klinik. Laut Polizei war der Wagen nur mit Sommerreifen ausgestattet.

Autofahrer müssen an Weihnachten in Berlin und Brandenburg aufpassen. Der Deutsche Wetterdienst warnte vor Glättegefahr an Heiligabend und in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag. Am Freitagnachmittag sei gefrierender Sprühregen oder Regen nicht ausgeschlossen. Auch am Abend sei in weiten Teilen des Landes mit leichtem Schneeregen oder Schneefall zu rechnen. Die Temperaturen erreichten am Freitag bei 0 bis 8 Grad. In der Nacht sinken sie auf -5 bis -13 Grad.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:211224-99-498590/2