Mann wird von Tram überrollt und schwer verletzt

Berlin. Ein Fußgänger ist in Berlin-Hohenschönhausen von einer Tram überrollt und schwer verletzt worden. Der 50-Jährige wollte am Donnerstagnachmittag einen Übergang der Tram-Schienen in der Zingster Straße überqueren, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach erfasste die Tram der Linie M4 den Mann trotz unmittelbar eingeleiteter Gefahrenbremsung.

Der Fußgänger prallte laut Polizei gegen die Frontscheibe, fiel zu Boden und wurde überrollt. Er kroch aus eigener Kraft unter der Straßenbahn hervor und kam zur stationären Behandlung in eine Klinik. Lebensgefahr bestand ersten Erkenntnissen zufolge nicht. Die Tram wurde stark beschädigt und konnte nicht weiterfahren. Der Tramverkehr war unterbrochen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:211224-99-497217/2