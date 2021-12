Corona-Lage: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter

Potsdam. Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen in Brandenburg ist leicht gesunken: Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Freitag wurden innerhalb eines Tages 2114 neue Fälle gemeldet, nach 2321 am Donnerstag. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen sank landesweit auf 503,5 nach 528,7 am Vortag und 577,0 vor einer Woche. Es wurden 29 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Am Donnerstag waren es 20 Todesfälle.

Das RKI macht allerdings darauf aufmerksam, dass an den Feiertagen mit einer geringeren Aktivität bei Tests und Meldungen zu rechnen sei. So könnten die Daten ein unvollständiges Bild der Corona-Lage liefern.

