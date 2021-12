Frau stürzt aus Fenster und stirbt

Berlin. Eine 49 Jahre alte Frau ist bei einem Sturz aus einer Wohnung in Spandau tödlich verletzt worden. Ein 38 Jahre alter Mann, laut Polizei mutmaßlich ihr Lebensgefährte, wurde festgenommen. Was genau passiert ist und welcher Verdacht besteht, sagten die Ermittler am Donnerstag noch nicht. Die Frau sei am Mittwochabend aus bislang ungeklärten Gründen aus einem Fenster im ersten Obergeschoss ihrer Wohnung in der Jagowstraße gestürzt. Sie starb im Rettungswagen.

© dpa-infocom, dpa:211223-99-489498/3

