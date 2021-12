Berlin. Ein 96 Jahre alter Mann ist in Karlshorst bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Nach Angaben der Berliner Polizei überquerte er am Mittwochmorgen die Lehndorffstraße in Höhe der Wildensteiner Straße. Eine 31 Jahre alte Autofahrerin habe ihn dabei erfasst. Der Mann kam zur stationären Behandlung in eine Klinik. Der Unfallhergang werde ermittelt, hieß es am Donnerstag.

© dpa-infocom, dpa:211223-99-487252/2

