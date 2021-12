Wetter Berlin: Wetterdienst warnt vor strengem Frost bis -13 Grad

Berlin/Potsdam. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor strengem Frost in Berlin und Brandenburg. Die Temperaturen bewegen sich demnach zwischen -9 und -17 Grad, wie die Meteorologen mitteilten. Die Warnung galt zunächst bis Sonntagvormittag, 10 Uhr.

Am Sonntagvormittag und in der Nacht zu Montag komme es zu Glätte durch Reifablagerungen, hieß es weiter. Niederschläge werden nicht erwartet, es bleibt am Sonntag sonnig und in der Nacht zu Montag klar.

Wetter Berlin: Die Vorhersage des Wetterdienstes im Detail

Sonntag, 26. Dezember: Am Vormittag und im weiteren Tagesverlauf verbreitet sonnig. Am späten Abend vom Fläming bis zur Elster wenige Wolkenfelder. Trocken. Am Vormittag vielerorts noch strenger Frost zwischen -10 und -14, örtlich bis -17 Grad. Tagsüber Dauerfrost, Höchstwerte zwischen -5 und -1 Grad. Schwacher Wind aus östlichen Richtungen. In der Nacht zum Montag zunächst meist klar, im Verlauf von Südwesten gebietsweise Wolkenfelder. Niederschlagsfrei. Tiefstwerte -8 bis -13 Grad. Meist schwacher Südostwind.

Montag, 27. Dezember: Teils wolkig, teils heiter, am wenigsten Sonnenschein in den westlichen Landesteilen. Weitgehend trocken. Höchstwerte -5 Grad in der Uckermark, um -1 Grad in Berlin und bis +1 Grad an der Elster. Schwacher bis mäßiger Südostwind. In der Nacht zum Dienstag wechselnd, bis zum Morgen zunehmend stark bewölkt. Ausgangs der Nacht von der Prignitz bis zum Fläming örtlich etwas Schneegriesel oder leichter Regen mit Glätte. Tiefstwerte -1 bis -5 Grad. Schwacher Südostwind.

Dienstag, 28. Dezember: Stark bewölkt und vorübergehend etwas Regen. Stellenweise gefrierender Regen mit Glatteisbildung nicht ausgeschlossen. Milder, Höchsttemperatur 1 bis 5 Grad. Schwacher Südost- bis Südwind. In der Nacht zum Mittwoch bedeckt und zeitweise Regen, im Bereich von Oder und Neiße mit geringer Wahrscheinlichkeit lokal noch gefrierender Regen. Tiefsttemperatur +4 bis 0 Grad. Schwacher, teils mäßiger Wind, von Südost auf Südwest drehend.

Mittwoch, 29. Dezember: Bedeckt und zeitweise Regen. Sehr mild, Höchsttemperatur 5 bis 9 Grad. Schwacher bis mäßiger Südwestwind. In der Nacht zum Donnerstag bedeckt und regnerisch. Tiefstwerte 7 bis 3 Grad. Schwacher bis mäßiger, teils auch frischer Südwest- bis Westwind, lokal Windböen (Bft 7).

Die Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienstes für Berlin und Brandenburg finden Sie auch auf den DWD-Seiten.