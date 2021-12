Wetter Berlin: Wetterdienst warnt vor Frost und Glätte

Berlin/Potsdam. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor leichtem Frost und Glätte in Berlin und Brandenburg. Die Meteorologen rechnen bis Montag, 18 Uhr mit Temperaturen zwischen -1 und -5 Grad. Zudem muss bis 14 Uhr aufgrund von Glatteis durch gefrierenden Regen oder Sprühregen verbreitet mit Glätte gerechnet werden. "Es treten starke Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr auf. Vermeiden Sie Autofahrten!", teilte der DWD mit. Laut der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) waren am Montagmorgen Streufahrzeuge auf den Autobahnen im Einsatz.

A10 und A13: Unfälle wegen Glätte

Wegen der Glätte gab es am Morgen und am Vormittag Unfälle. Auf dem südlichen Berliner Ring (A10) blockierte ein Lkw die gesamte Fahrbahn in Richtung AD Potsdam zwischen AD Werder und Glindow. Auch auf dem nördlichen Berliner Ring blockierte ein Lkw die Fahrbahn. Hier war die A10 in Richtung AD Barnim zwischen AD Havelland und Oberkrämer gesperrt. Zwischen AS Brieselang und AS Spandau gab es auf dem westlichen Berliner Ring einen Glatteis-Unfall in Richtung AD Werder.

Wegen der Glätte gab es auf der A13 in Richtung Berlin einen Unfall. Es kam zu einer Vollsperrung zwischen Staakow und Baruth/Mark. Nach einem Glätte-Unfall wurde die A13 auch Richtung Dresden zwischen Bestensee und Groß Köris gesperrt.

Wegen Glatteis nach Rohrbruch hielten die S-Bahnen der Linien S41, S8 und S85 am Morgen kurzzeitig nicht am Bahnhof Frankfurter Allee am Gleis Richtung Ostkreuz.

Wetter Berlin: Die Vorhersage des Wetterdienstes im Detail

Montag, 27. Dezember: Heute früh und im weiteren Tagesverlauf oftmals stark bewölkt, nur in den nordöstlichen Landesteilen anfangs noch heiter. Von der Prignitz über das Havelland bis in den Süden Brandenburgs örtlich geringer Schneegriesel oder gefrierender Sprühregen mit Glatteisbildung, zögerlich nordostwärts verlagernd und ab dem Nachmittag auch den Berliner Raum erreichend. Abends auch in den östlichen Landesteilen gefrierender Sprühregen nicht ausgeschlossen. Höchstwerte -5 Grad in der Uckermark, um -2 Grad in Berlin und bis +1 Grad an der Elster. Schwacher bis mäßiger Südostwind. In der Nacht zum Dienstag wechselnd bewölkt, gebietsweise vorübergehend auch klar. Meist niederschlagsfrei, erst ausgangs der Nacht in den westlichen Landesteilen teils gefrierender Sprühregen mit Glatteisgefahr, sonst nur vereinzelt Glätte. Tiefstwerte zwischen -2 Grad an der westlichen Landesgrenze und bis -7 Grad in der Uckermark. Meist schwacher Südostwind.

Dienstag, 28. Dezember: Am Dienstag wolkig bis stark bewölkt und zunächst örtlich leichter Sprühregen, teils gefrierend mit Glatteisbildung. Zum Abend von Westen aufziehender Regen, ostwärts ausbreitend. Höchsttemperatur zwischen 1 Grad in der Uckermark, 3 Grad in Berlin und 5 Grad im Fläming. Schwacher bis mäßiger Südost- bis Südwind. In der Nacht zum Mittwoch bedeckt und zeitweise Regen, im Bereich von Oder und Neiße örtlich noch gefrierender Regen. Tiefsttemperatur +4 bis 0 Grad. Schwacher, teils mäßiger Wind, von Südost auf Südwest drehend.

Mittwoch, 29. Dezember: Am Mittwoch bedeckt und gebietsweise Regen, teils neblig-trüb. Höchsttemperatur 3 bis 6 Grad. Schwacher bis mäßiger Südwestwind. In der Nacht zum Donnerstag meist bedeckt und gebietsweise Regen, teils neblig-trüb. Tiefstwerte 5 bis 1 Grad. Schwacher bis mäßiger Südwest- bis Westwind.

Die Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienstes für Berlin und Brandenburg finden Sie auch auf den DWD-Seiten.