Corona in Berlin: Diese neuen Regeln will der Senat beschließen

Eine fünfte Corona-Welle lässt sich nach Einschätzung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) auch in Deutschland nicht mehr aufhalten. Das wichtigste Instrument im Kampf gegen diese Infektionswelle sei eine "besonders offensive" Booster-Impfkampagne, betonte Lauterbach in Berlin.

Berlin. Angesichts der sich rasch verbreitenden Corona-Virusvariante Omikron wird der Berliner Senat an diesem Donnerstag über Änderungen der Infektionsschutzverordnung beraten. Das Berliner Abgeordnetenhaus hatte dazu bereits am Dienstag als gesetzliche Grundlage für weitere Corona-Maßnahmen eine sogenannte epidemische Lage beschlossen. Berlin, so hieß es am Mittwoch auf Nachfrage der Berliner Morgenpost im Hause der Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne), werde sich dabei im Wesentlichen an den Vereinbarungen orientieren, die am Dienstag nach einer Schalte der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder mit Bundeskanzler Olaf Scholz verabredet wurden.

Die verschärften Maßnahmen sollen in Berlin – wie in den meisten Bundesländern – ab dem 28. Dezember gelten. In Hamburg dagegen treten bereits am 24. Dezember strengere Kontaktbeschränkungen in Kraft. Dafür wollen Berlins Impfzentren, anderes als in einigen anderen Bundesländern, keine Weihnachtspause einlegen und bieten Impfungen teils sogar an den Feiertagen an.

Ab kommenden Dienstag soll die Personenobergrenze für private Veranstaltungen und Zusammenkünfte auf zehn Personen, die alle geimpft oder genesen sein müssen, herabgesetzt. Das gilt sowohl im Freien wie auch in geschlossenen Räumen. Sofern nicht geimpfte oder nicht genesene Personen teilnehmen, gilt weiterhin, dass sich nur Personen aus einem Haushalt mit höchstens zwei anderen eines weiteren Haushalts treffen dürfen, wobei Kinder bis 14 Jahre nicht mitgezählt werden.

Für den Jahreswechsel 2021/2022 wird es an 53 Orten in ganz Berlin ein Verbot der Ansammlung von Menschen, der Aufenthalt und des Abbrennens von Feuerwerk und anderen pyrotechnischen Gegenständen ausgesprochen.

Die Möglichkeit, Veranstaltungen im Freien mit bis zu 5000 Personen und in geschlossenen Räumen mit bis zu 2500 Personen abzuhalten, wenn das Hygienerahmenkonzept beachtet wird, wird gestrichen. Die Obergrenzen von 1000 Personen im Freien und 200 in geschlossenen Räumen gelten damit absolut. Die Anwesenheit von Publikum bei Sportveranstaltungen und auch das Tanzen sowohl im Freien als auch in geschlossenen Räumen werden untersagt. Die neue Beschränkungen sollen vorerst bis zum 19. Januar gelten.

Auch die Impfkampagne soll Thema auf der Senatssitzung sein. Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat angekündigt, dass diese über die Feiertage und die Zeit des Jahreswechsels konsequent fortgesetzt werden soll. Um die Bedeutung der Immunisierungen zu unterstreichen, ist am Donnerstag direkt im Roten Rathaus eine Impfaktion für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren geplant. Die Impfzentren in der Messe, in Tegel und im ICC am Messedamm sind zudem zwischen den Jahren „normal geöffnet“, wie die Gesundheitsverwaltung auf Nachfrage der Berliner Morgenpost mitteilte.

„Lediglich am 24. und am 31. Dezember schließen sie für einen halben Tag, am 25. Dezember und am 1. Januar für jeweils einen Tag“, teilte die Sprecherin weiter mit. Die Schließung an den beiden Feiertagen sei gut begründet: „Zum einen, um auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein wenig Erholung über Weihnachten und Neujahr zu ermöglichen, zum anderen, weil anzunehmen ist, dass an diesen Tagen die Auslastung gering wäre“, so die Sprecherin weiter. So könne beispielsweise das ICC allein bis Neujahr noch 3000 Termine anbieten, von denen aktuell nur etwa 1000 belegt seien.

„Ich danke allen an der Impfkampagne Beteiligten für ihren Dienst in der Weihnachtszeit und zwischen den Jahren“, sagte Gesundheitssenatorin Ulrike Gote. „Mir ist bewusst, dass Sie alle seit vielen Monaten außerordentliches leisten. Ihr Beitrag im Kampf gegen das Coronavirus ist enorm. Und an alle Berlinerinnen und Berliner möchte ich appellieren: Lassen Sie sich impfen, um sich und andere zu schützen“, so die gerade erst ernannte Ressortchefin, die am Mittwoch ihren ersten regulären Arbeitstag im neuen Amt hatte. Auch die Impfstationen in den Berliner Bezirken machen zumeist lediglich kurze Impfpausen.