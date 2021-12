Totes Baby: Polizei rollt Fall neu auf - Belohnung ausgelobt

In diesem Handtuch war der am 23.12.2011 in Potsdam gefundenen getötete Säugling eingewickelt.

Potsdam. Zehn Jahre ist es jetzt her, dass ein Anwohner in Potsdam den grausigen Fund machte: Am 23. Dezember 2011 wurde im Westen der Landeshauptstadt die Leiche eines Babys an einem Bahndamm gefunden. Das Kind wurde ermordet. Nun rollt die Kriminalpolizei den Fall neu auf und hat eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Aufklärung der Straftat führen.

Denn auch nach zehn Jahren ist die Herkunft des getöteten Mädchens nicht klar. „Selbst umfangreiche Ermittlungen und ein Massengentest bei mehr als 1.000 Frauen und Männern führten bislang nicht zur Aufklärung der Tat oder zum Auffinden der Eltern des Kindes“, heißt es von der Brandenburger Polizei.

Säugling wurde gesund geboren und danach getötet

Auf dem Handtuch fand sich noch das Blut des Mädchens.

Foto: Polizei Brandenburg

Der tote Säugling wurde am 23. Dezember 2011, einem Freitag, gegen 9.35 Uhr zwischen dem Garagenkomplex an der Kantstraße und dem angrenzenden Bahndamm gefunden. Geboren wurde das Kind in der Nacht vom 22. auf dem 23. Dezember. Die Obduktion ergab später, dass es lebend und gesund geboren und danach getötet wurde. Heute wäre das Mädchen zehn Jahre alt.

Die Leiche war in ein Handtuch der Marks „Facotti“ mit der Aufschrift „Fitness“ eingewickelt, mit dessen Bild Polizei und Staatsanwaltschaft bundesweit nach Hinweisen zur Herkunft sowie zu den genauen Todesumständen des Säuglings suchten.

Man gebe „die Suche nach der Mutter des Kindes nicht auf – egal wie viel Zeit vergeht“, heißt es von der Brandenburger Polizei weiter. Nachdem in den vergangenen Jahren neue rechtliche Ermittlungsbefugnisse geschaffen und kriminaltechnische Untersuchungsmöglichkeiten weiterentwickelt worden sind, erhoffe man sich neue Erkenntnisse.

Appell richtet sich ausdrücklich an Mutter des Kindes

Die Polizeidirektion West bittet um Hinweise zur möglichen Kindsmutter und fragt, wer etwas wahrgenommen hat, dass mit der Tötung des Kindes in Zusammenhang stehen könne. Gesucht wird demnach eine Frau, „die seit zehn Jahren das Erlebte mit sich trägt und sich bisher bei der Polizei nicht gemeldet hat“.

Womöglich habe sie sich in einer schwierigen Lebenssituation befunden, aus der sie keinen anderen Ausweg sah. „Der polizeiliche Appell richtet sich daher auch ausdrücklich an die leibliche Mutter des Kindes, um letztlich die Todesumstände des Mädchens zu klären.“

Hinweise nimmt die Mordkommission in Potsdam telefonisch unter 0331/5508 2766, per E-Mail an mordkommission.pdwest@polizei.brandenburg.de oder auch postalisch an die Henning-von-Tresckow-Straße 9-13 in 14467 Potsdam entgegen. Auch das Hinweisformular im Internet kann unter www.polizei.brandenburg.de genutzt werden. Zudem nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Hinweise zu dem Sachverhalt entgegen.