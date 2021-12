Mann randaliert in U-Bahnhof und verletzt U-Bahn-Fahrer

Berlin. Ein Mann hat im U-Bahnhof Gesundbrunnen mit Steinen aus dem Gleisbett um sich geworfen. Ein Stein zersplitterte am Dienstagabend die Scheibe einer einfahrenden Bahn der Linie U8, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 41 Jahre alte Fahrer wurde leicht verletzt und kam zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Alarmierte Polizisten konnten den Mann festnehmen. Da er einen verwirrten Eindruck machte, wurde er ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht, wo er in der psychiatrischen Abteilung aufgenommen wurde. Im Rettungswagen trat der 22-Jährige gegen das Bein eines Polizisten, der dadurch leicht verletzt wurde. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.

© dpa-infocom, dpa:211222-99-477390/2

