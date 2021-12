Bombe auf BASF-Gelände soll entschärft werden: Sperrkreis

Schwarzheide. Auf dem Gelände des Chemiekonzerns BASF in Schwarzheide (Oberspreewald-Lausitz) soll am Mittwochmorgen eine Weltkriegsbombe unschädlich gemacht werden. Die Entschärfung der amerikanischen Fliegerbombe ist laut Unternehmen für 8.00 Uhr geplant. Ein Sperrkreis von 500 bis 1000 Meter wurde festgelegt. Für den Zeitraum der Arbeiten wird die L55 zwischen Schwarzheide und Schipkau gesperrt. Entdeckt wurde die Bombe am Lausitzer Standort bei Bauarbeiten.

In der Sperrzone befinden sich nach Angaben der Stadt drei Grundstücke, neun Menschen müssen in Sicherheit gebracht werden. Das BASF-Betriebsgelände wird in diesem Bereich ebenfalls geräumt. Die Werkfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr sind demnach in Alarmbereitschaft. Anwohner und Unternehmen des näheren Umfeldes wurden informiert.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Es ist nicht die erste Bombenentschärfung auf dem Firmengelände. Bereits im Oktober des vergangenen Jahres hatten Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMBD) eine amerikanische Fliegerbombe entschärft. Sie konnten die Zünder des Blindgängers ausbauen und unschädlich machen. Der 250 Kilogramm schwere Sprengkörper wurde dann abtransportiert.

© dpa-infocom, dpa:211221-99-468624/2