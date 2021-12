Das sagen Berliner Frauen zur neuen Frau an der Spitze

Franziska Giffey ist die neue Frau an der Spitze des Senats. Die erste nach Louise Schröder. Was erwarten Berliner Frauen?

Berlin. Die Erwartungen sind hoch an die neue Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD). Das sagen prominente Frauen aus Berlin zur Wahl der SPD-Politikerin.

Aletta von Massenbach, Vorstandsvorsitzende der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg:

„Ich gratuliere Franziska Giffey ganz herzlich und wünsche ihr viel Kraft und Erfolg. Die Regierende Bürgermeisterin kann für viele junge Frauen, die selbst Chefinnen werden wollen, ein Vorbild sein. Auch wenn mittlerweile alle verstanden haben müssten, dass es keine Frage des Geschlechtes ist, eine verantwortungsvolle Aufgabe gut zu machen, werden hoffentlich noch mehr Frauen darin bestärkt, eine Führungsrolle zu übernehmen.“

Kirsten Niehuus, Medienboard:

„Eine Frau als Regierende sollte eigentlich im 21. Jahrhundert normal sein. Kaum zu glauben, dass Franziska Giffey erst die zweite Regierende nach Louise Schröder ist, die Quote ist fast so schlecht wie bei den ,Oscars’. Ich freue mich, dass wir dieser Normalität nun hoffentlich ein bisschen näher kommen, und dass es selbstverständlicher wird, dass Frauen politische Spitzenpositionen bekleiden. Für die Film- und Serienstadt Berlin erwarte ich, dass Franziska Giffey als Bürgermeisterin die Branche als wichtigen Wirtschaftsfaktor unterstützt und die Rahmenbedingungen für eine filmfreundliche Stadt weiter verbessert werden. Neben der Erhöhung von Fördermitteln gehört dazu vor allem auch die Einrichtung einer ,One Stop Agency’ für Drehgenehmigungen, wie es im Koalitionsvertrag bereits angekündigt wurde. Auch wäre die Verstetigung der Berlinale (auch) im Sommer ein tolles Event für die Stadt, die weltweit als Kulisse für außergewöhnliche Filme und Serien bekannt geworden und damit auch ein Anziehungspunkt für Touristen ist.“

Sigrid Nikutta, Vorstand Güterverkehr Deutsche Bahn AG:

„Franziska Giffey verkörpert das richtige Berlin-Gespür. Berlin ist eine tolle Stadt - wir alle lieben unsere Heimatstadt auch ein Stück dafür, dass Berlin so ist, wie es ist. Wir alle wissen: Die Herausforderungen, die anstehen, sind enorm. Da ist es Zeit, dass eine Frau auf Michael Müller, dem wir alle dankbar sein können, folgt. Franziska mit ihrer praktischen, pragmatischen, entscheidungsstarken Art wird diese Stadt prägen. Sie wird es schaffen, die großen Themen dieser Stadt zu bewegen. Sie wird uns bewegen. Ich wünsche Franziska Giffey alles, alles Gute für Ihre erste Amtszeit als Regierende Bürgermeistern. Und ich bin mir sicher, es werden weitere Amtszeiten folgen. Alles Gute!“

Anna von Griesheim, Modedesignerin:

„Frau Giffey kommt bei den Berlinern sicherlich gut an, das hat schon ihre Zeit in Neukölln gezeigt. Das hat wohl weniger mit ihrem Geschlecht, als mit ihrer direkten, verbindlichen Art zu tun. Auf jeden Fall wünsche ich ihr und den Berlinern, dass sie darüber hinaus die Fähigkeit besitzt, die etwas lähmende, leider manchmal schlechte Stimmung in der Stadt zu heben, und Ihr Lächeln zum Symbol für einen nachhaltigen Berliner Aufschwung wird.“

Jutta Allmendinger, Präsidentin Wissenschaftszentrum Berlin:

„Es ist für unsere Gesellschaft ein wichtiges Zeichen, dass sich nun die dritte Frau bis an die Spitze eines Bundeslandes durchgesetzt hat. Franziska Giffey habe ich erstmals während ihrer Zeit als Bürgermeisterin in Neukölln kennengelernt. Ihre Bürgernähe hat mich immens beeindruckt. Sie hat die Fähigkeit, auf Menschen gleich welcher sozialen Gruppe zuzugehen und sie anzuhören. Ich wünsche mir, dass sie sich auch als Regierende diese Fähigkeit erhält und möglichst viele Menschen in unserer Stadt erreicht.“

Carola Zarth, Präsidentin der Handwerkskammer Berlin:

„Ich wünsche Franziska Giffey als neue Regierende Bürgermeisterin eine glückliche Hand und viel Erfolg. Ich gehe davon aus, dass sie sich der Anliegen des Berliner Handwerks annimmt und gemeinsam mit uns umsetzt. Wir sind das Rückgrat der Berliner Wirtschaft, und das nicht nur in Krisenzeiten. Wir sichern Arbeitsplätze und bilden die Fachkräfte der Zukunft aus, ohne die die Energiewende nicht umsetzbar sein wird. Dafür brauchen unsere Handwerksbetriebe gute Rahmenbedingungen - wie Sicherung und Bereitstellung von Gewerbeflächen, Vorrang für den Wirtschaftsverkehr sowie eine digitale und schlanke Verwaltung.“

Marie-Anne Wild, Eigentümerin Restaurant Tim Raue



„Mein erster Gedanke heute war, wie schade es eigentlich ist, dass wir uns in unserer Gesellschaft in einem Stadium befinden in der es immer noch als etwas Außergewöhnliches bewertet wird, dass unsere neue Bürgermeisterin eine Frau ist, zumal wir ja so lange eine Bundeskanzlerin hatten. Meine Erwartungen sind an eine Bürgermeisterin die gleichen wie an einen Bürgermeister: Den Standort Berlin für den internationalen Tourismus noch attraktiver zu machen und die Wirtschaftskraft zu stärken und zu fördern.“

Regina Ziegler, Filmproduzentin:

„Bundesfamilienministerin Franziska Giffey verdanken wir das ,Gute-Kita-Gesetz’ und das ,Starke-Familien-Gesetz’ - von ihr gewählte Überschriften, die bislang im Berliner Politalltag unbekannt, ja undenkbar waren. Viele lächelten damals abschätzig oder rümpften die Nase. Ich nicht. Was soll falsch daran sein, dachte ich, etwas konsequent und verständlich entsprechend seinem Inhalt zu benennen? Franziska Giffey hat ihren dezidiert eigenen Stil. In Sprache, Kleidung, Frisur und Auftreten. Was ich ihr wünsche? Dass wir nach ihrer Zeit als Regierende Bürgermeisterin auf eine ,Gute-Zeit-für-ganz-Berlin’ zurückblicken können.“

Maren Kern, Vorstand des Verbandes Berlin-Brandenburgische Wohnungsunternehmen (BBU):

„Ich freue mich sehr, dass mit Franziska Giffey eine durchsetzungsstarke, strategisch weit vorausblickende und politisch höchst erfahrene Frau an die Spitze Berlins gewählt wird. Berlin braucht eine starke Führung! Dabei zugleich auch integrativ zu wirken und die verbreitete Polarisierung zu beenden, braucht Fingerspitzengefühl. Das erhoffe ich mir von ihr. Ihr Beispiel wird, wie das anderer Frauen in politisch und wirtschaftlich herausgehobenen Positionen auch, hoffentlich die weitere Modernisierung unserer Gesellschaft voranbringen. Das heißt für mich auch: Dass Frauen in solchen Führungspositionen so selbstverständlich sind, dass bei der Wahl einer Regierenden Bürgermeisterin, einer Ministerpräsidentin oder einer Bundeskanzlerin nicht mehr ihr Geschlecht, ihre Kleidung oder ihre Frisur Themen für Kommentierungen sind, sondern ihre Kompetenz, ihre Ideen und Projekte.“