Nach Absage: Potsdam gegen Wolfsburg findet im Januar statt

Potsdam. Das wegen mehrerer Corona-Fälle abgesagte Fußball-Bundesliga-Spiel der Frauen zwischen Turbine Potsdam und dem VfL Wolfsburg wird eine Woche vor dem offiziellen Start im neuen Jahr nachgeholt. Die Begegnung wird am Samstag, 29. Januar (14.00 Uhr/ Magenta Sport) neu angesetzt, wie der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag mitteilte. Eine Woche nach dem Nachholspiel spielt Wolfsburg gegen Werder Bremen, und Potsdam tritt beim FC Carl Zeiss Jena an.

Das Spiel war ursprünglich für vergangenen Sonntag angesetzt, wurde wegen mehrerer Corona-Infektionen bei den Gastgeberinnen aus Potsdam jedoch abgesagt. Wolfsburg wollte am ersten Spieltag der Rückrunde wieder an die Tabellenspitze zurückkehren, bleibt aber mit 26 Zählern und einem Spiel weniger hinter dem FC Bayern und der TSG Hoffenheim.

